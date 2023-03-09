金管會邀谷歌、臉書打詐 解方出爐了

打擊臉書、谷歌詐騙廣告終於有解了！金管會9日邀集美商科高（Google）、台灣臉書（Meta）等網路社群平台業者一起為打詐求解方，會議長達3.5小時得出共識，二大平台將與政府部門建立快速下架機制，即日起只要經「政府單位通報」的不實廣告，谷歌與臉書願意配合下架，臉書承諾8至24小時內會下架不實廣告，谷歌則表示會盡快下架。

金管會表示，過去Google與政府單位沒有窗口，只能透過用戶檢舉方式來下架不實廣告，但往往民眾檢舉後廣告還是會跑出來，此次建立由「政府通報下架機制」，民眾若看到不實廣告，透過向政府單位舉報，再由政府單位來通報Google與臉書就可下架。

所謂政府單位即9日的與會部會，包括：「金管會、國家通訊傳播委員會、公平交易委員會、數位發展部數位產業署、台灣高等檢察署、法務部調查局及內政部刑事警察局」。

金管會表示，Google、臉書過去接到民眾檢舉無法下架主要是發現，若是從私部門來檢舉的話，會有商業競爭、同業攻詰的假檢舉問題，無法進行審查，但若是由政府部門來檢舉比較不會有這部分問題，就像過去必須等有被害人出現、警察通報才能關掉廣告，但現在公部門可利用網路上表單去通報就可下架。

但媒體關心的是，為何社群平台沒有做好廣告事前審查機制卻沒罰責？為何不能讓詐騙廣告出現一次就罰一次，詐騙集團都已在太歲頭上動土，盜用金管會主委之名詐騙，金管會卻束手無策，金管會指出，有關社群平台究責不是金融法規可以處理的，但誰是社群平台的監理機關，此次沒有結論。

另外罰責也不是金管會可監理的部分，有關社群平台的究責法案是數位中介法還卡在立法院，並非金管會負責的法案。

總括此次會中獲致二大結論。一、相關部會均與Google及Meta成立聯繫窗口，以利後續深化合作與即時溝通，並提供緊急事件之處理機制。

二、強化公私部門合作，建立假投資訊息蒐報作業流程。金管會並與數位部、通傳會、公平會、高等檢察署、法務部調查局、刑事警察局建立聯繫窗口，以利後續聯繫協調。

金管會表示為落實行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，除召開本次會議促成公私部門合作，建立假投資訊息蒐報機制，並促進從源頭處理投資詐騙廣告之成效外，金管會也將持續藉由多元且廣泛的教育及宣導措施提升及強化民眾「識詐」能力，以共同遏止金融投資詐騙對社會秩序與人民財產的擾亂與傷害。

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