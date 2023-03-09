獲利回神 群益這樣看金融股

2/2023受惠金融市場維持高檔，金控獲利持穩，銀行端雖因2月工作天數較少影響淨利息收入，但受惠資產規模擴大及利差持穩，獲利仍維持穩定。展望2023年，預期防疫險對於金融股的影響將會明顯降低，另外股、債市場回溫，原先影響保險業淨值的負面因素減輕，預期金控銀行類股營運展望將否極泰來。

金融市場回穩，金控獲利維持穩定：

中信金自結2/2023稅後盈餘54.79億元，累計1~2/2023稅後盈餘79.9億元，YoY-35.5％，EPS0.41元，獲利衰退的原因在於子公司台灣人壽獲利貢獻有限所致，單月稅後盈餘僅2.46億元。中信銀則持續受惠淨利息收益成長，1/2023稅後盈餘40.01億元，前兩月稅後盈餘70.39億元、年增43.8％。展望2023年，預期防疫險理賠將不再拖累金控營運且銀行將持續貢獻穩定的淨利息收入，2023年中信金獲利將回復成長。

台新金自結2/2023稅後盈餘18.6億元，累計1~2/2023稅後盈餘為32.9億元，EPS0.25元，獲利成長的主要原因在於去年獲利基期較低所致。子公司部分，受惠核心收入成長，2/2023台新銀稅後盈餘為13.6億元。展望2023年，預期金融市場好轉將有利於相關獲利表現，2023年營運可望轉為正成長。

玉山金自結2/2023稅後盈餘12.3億元，累計1~2/2023稅後盈餘為39.5億元，YoY+62.91％，EPS為0.28元。獲利成長的原因在於去年基期較低，其中玉山銀行1~2/2023稅後盈餘34.7億元，YoY+46.39％。展望2023年，預期玉山銀的核心收益將持續成長，營運展望正向。

永豐金自結2/2023稅後盈餘為14.25億元，累計1~2/2023稅後盈餘為30.28億元，YoY+11.86％，EPS0.27元，獲利維持高檔的原因在於資本市場轉趨熱絡，證券子公司獲利提升。永豐銀行1~2/2023稅後盈餘為24.1億元，YoY+11.2％。證券子公司1~2/2023稅後盈餘為5.23億元，展望2023年，金融市場逐步好轉，2023年營運可望轉為正成長。

第一金自結2/2023稅後盈餘22.6億元，累計1~2/2023稅後盈餘為43.3億元，YoY+43％，EPS0.33元，獲利成長的主要因為銀行的獲利穩定，證券子公司獲利提升所致，其中子公司第一銀行1~2/2023稅後盈餘為40.3億元，YoY+38％，主要是提存費用減少所致，預期2023年淨利息收入持續成長，手續費收入可望回復成長，營運展望正向。

兆豐金自結2/2023稅後盈餘為37.05億元，累計1~2/2023稅後盈餘為77.84億元，YoY+118％，EPS為0.56元，獲利較上月微幅下滑的原因在於金融交易利得減少及銀行工作天數較少所致，兆豐銀1~2/2022稅後盈餘為71.66億元，YoY+186％。預期防疫險理賠將在4/2023告一段落，2023年兆豐金獲利將回復成長。：

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