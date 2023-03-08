國銀留才 闢升遷綠色通道

資安即國安，公股銀全力衝刺資安專業人才培育，除派員參加訓練之外，也持續拉高資安、資訊人員福利，打造「綠色通道」。例如合庫銀即推出「專設資訊人員升遷管道」，彰銀針對資訊人員加重資訊專業科目計分，讓人才留在金融業，不被科技業挖走。

公股銀主管指出，網路銀行、行動銀行的發展，讓資訊安全成為重中之重，為協助資安人員有效提升專業技術，因應日新月異的駭客手法，鼓勵員工參加由各專業培訓機構所舉辦的資安課程，升遷管道上也給予方便，要把人才留在銀行裡。

其中最基本的是針對各種資訊專業證照，訂定升遷加分措施，提高升遷機會，並補助相關考照費用，鼓勵員工考取證照。升遷上訂立出「綠色通道」，打造不同於一般行員的升遷管道，「看到升遷的未來」，達到激勵員工的作用。

合庫銀推出「專設資訊人員升遷管道」，為鼓勵資訊人員爭取晉升機會，避免與一般銀行業務人員競爭升等名額，因此現在升遷制度，特別規劃資訊人員升等管道與名額，供資訊人員爭取晉升機會。

華銀人力資源單位正進行IT職涯層級架構專案，對組織認同度、目標連結、職涯管理、績效獎酬、團隊管理與激勵發展等議題與各部門訪談，以優化資訊科技人才的薪酬、福利、升遷等制度。彰銀對資訊人員的升等，特別設立「資訊人員」類組，加重「資訊專業」科目計分。