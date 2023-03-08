3月續升息？三大因素 央行可能按兵不動

美國聯準會（Fed）主席鮑爾發表鷹派談話，釋出擴大升息幅度訊息，終端利率可能高於預期，美國3月升息2碼（1碼為0.25個百分點）的預測已大幅上升。市場聚焦台灣中央銀行3月是否再度跟進升息，有匯銀主管斬釘截鐵說「不會」，歸納三大因素，即台灣通膨率、經濟成長率及央行理事會變動，預料央行本月應會按兵不動。

金融業高層認為，央行不跟進美國升息，首先從通膨率來看，我國與美國情況不同，鮑爾談話提到美國通膨仍相對頑固，並提到核心服務通膨高居不下，相較下台灣2月通膨率降至2.43％，今年物價下行趨勢不變，壓抑通膨顯然已非央行首要目標。

其次是經濟成長率，金控主管指出，「今年經濟看來有問題」，只要出口不好，台灣經濟就一定很危險，預計央行對於經濟成長的考量會提高，若要持續升息壓抑通膨，勢必會損及經濟面，若要再升息半碼，恐怕會傷害消費端及投資，連帶影響經濟。

其三是央行理事會變動，該主管直言，「央行最大鷹派已離開」，隨前副總裁陳南光辭職後，接任的朱美麗相對保守，加上理事會成員還有財政部長、經濟部長，對經濟成長更為在意，預料會是較保守穩健的決策氛圍。

央行去年共升息4次，包括3月升息1碼（1碼是0.25個百分點）、6月至12月共升息1.5碼，全年升息2.5碼，同時並採取「價量搭配」調升存款準備率共2碼。

央行3月23日將召開第一季理監事會議，對貨幣政策，央行總裁楊金龍日前表示，除觀察主要經濟體貨幣政策動向、大宗物資價格變化，地緣政治、極端氣候等因素也都會考慮，央行3月將針對經濟成長率、通膨進行預測，並以此作為是否升息依據。

市場解讀，楊金龍不只關注穩定物價，經濟成長率也至關重要；主計總處上月下修今年成長率至2.12％，財政部公布出口數據同樣不樂觀，央行是否持續升息，經濟表現更為關鍵。

延伸閱讀

鷹風再起 7成估3月Fed升息2碼

美債息倒掛逾40年最嚴重 2年期飆破5％

搶升息財 行庫急加碼美債

央行：今年通膨率可望降至2％

2月CPI年增2.43% 重要民生物資仍破5%