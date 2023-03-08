銀行盈餘不上繳 永豐金握131億料股利維持

首家銀行公告無力上繳盈餘，股民擔憂影響金控今年股利發放。永豐金8日公告，旗下子公司永豐銀行今年度無可供分配盈餘。不過，若從永豐金控期初未分配盈餘就有131億元，再加上2022年自結獲利約159億元來看，帳上仍有充裕的未分配盈餘。就永豐金經營團隊在去年法說會上曾指出，股利政策將朝維持盈餘配發率六成努力。

永豐金將在3月下旬董事會討論股利政策，由於目前尚未召開董事會決議股利分配，永豐銀無可供分配盈餘消息一出，引發討論區投資人討論，由於永豐銀是永豐金重要的獲利引擎，讓投資人擔心為永豐金可能受到子公司永豐銀無法上繳股利給金控，而影響金控股利水準。

據了解，永豐銀行去年因受債券評價影響，OCI帳下出現虧損，需提列特別盈餘公積，導致無法上繳股利給金控，將會影響到金控的股利水準。

不過，從永豐金控期初未分配盈餘尚有131億元，及2022年自結獲利約159億元來看，帳上仍有充裕的未分配盈餘，且根據永豐金經營團隊先前在法說會的說明，股利政策會朝維持盈餘配發率六成努力，推估永豐金仍可望維持穩健的股利水準。

永豐金現也正如火如荼現增中，擁有33萬股東的永豐金8日新股抽籤申購截止日，由於價差大，已吸引逾50萬人搶申購，中籤率8日來到2.53％，已是金控現增中最低，意味是最難抽中的一檔。

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