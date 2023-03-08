中信金前二月獲利年減35.5％ EPS 0.41元

中信金8日公告2023年2月份自結盈餘，2月份單月稅後盈餘為54.79億元，累計前二月合併稅後盈餘79.9億元、年衰退35.5％，每股稅後盈餘（EPS）為0.41元。

中信金財務長徐旻傾指出，金控前二月表現衰退主要有二因素，一是去年前二月子公司台壽有處份股債利得，今年沒有此條件，二是去年12月至今年2月是美元貶值，所以產生匯兌損失。

在防疫險理賠上，徐旻傾指出，中信產險防疫險至今年二月已理賠193億、保戶確診率高達6成，今年預計5月會再一次增資，至於增資金額要視最後理賠數字，去年三次增資已增了155億元，若未來總損失200億的話就要再增45億，目前則是先採與銀行借款來賠付，維持業務正常營運。

在中信銀部份，徐旻傾指出，今年前二月財管手收較去年同期小衰退不到1％，顯見已有回溫。財富管理從去年第二季開始隨市場變動影響手收，但去年12月開始至今動能已有穩定回溫，已走出谷底。

中信金控表示，2月份子公司中國信託商業銀行核心業務動能穩健，存放款業務持續成長且財富管理手續費收入動能佳，單月稅後獲利達40億元；另一方面，子公司台灣人壽保險公司2月受惠於美元升值且投資方面有處分利益挹注，單月稅後獲利2.46億元。

與去年同期相比，銀行業務受惠於升息影響，且存放款基盤持續成長，利差擴大，利息收入年成長超過2成；手續費收入成長則因新型冠狀病毒疫情趨緩，帶動國內外旅遊信用卡消費，消費金額增加，銀行整體稅後獲利較去年同期成長44％。保險業務則受新臺幣升值影響且投資處分獲利較少，與去年同期相較，獲利仍為衰退。

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