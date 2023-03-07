經典賽今開打 點燃運彩熱

WBC世界棒球經典賽8日開賽，以台灣運彩賠率來看，截至3月7日為止，最具「冠軍」相的前三支隊伍分別是以多明尼加、日本及美國，三隊賠率多明尼加及日本都是2.70倍、美國賠率3.30倍居第三。

WBC世界棒球經典賽8日開賽，台灣運彩表示，預定會提供中華台北A組賽事全面單場及場中投注，八強賽事起預計全面單場投注、精選賽事加開場中投注等多場賽事投注。

台灣運彩指出，從3月8日至3月14日預計提供十場小組賽事單場投注、五場賽事場中投注，共有七種玩法，包含不讓分、讓分、單局不讓分、總分大小、主客大小、勝分差及單雙。以賠率來看，截至3月7日為止，多明尼加和日本隊的賠率是2.7倍最低、美國3.3倍居第三、中華台北賠率35倍名列第九。

依照WBC世界棒球經典賽比賽排程表，第一場8日中午12點將由古巴對上荷蘭，運彩只開出單場投注；8日晚上7點則有中華台北出戰巴拿馬時，運彩有開單場及場中投注；另外，9日義大利對上古巴，即有開單場及場中投注。台灣運彩說明，只要有中華台北比賽的場次除了單場之外，必開出場中投注，全台民眾可以一起「買運彩 助體育 增光彩」，關心WBC精彩賽事及幫中華台北加油。

台灣運彩提醒消費者，本屆經典賽投注有幾個重點要注意，一是比賽打完9局平手進入延長賽，第十局即採取「突破僵局制」；二是兩隊若於5局差距達15分，或於7局差距達10分，主審裁判會宣布提前結束比賽，依投注規範該場比賽的投注仍為有效；三是本屆經典賽「投手投球數限制」的規定，很考驗球隊牛棚的深度，進而影響比賽結果，投手的調度就可作為投注參考。