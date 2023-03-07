國銀1月賺逾453億 單月新高

國銀今年火力全開，利息收入、手續費及投資三頭賺，1月稅前盈餘衝453.4億元，創單月歷史新高，年增率近50％。銀行局副局長童政彰7日表示，國銀獲利創新高主要是國內總分行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）、海外分行及大陸地區分行獲利全面成長，不管是和歷年同期或歷年逐月相比，均為史上最高紀錄。

據銀行局統計，國內總分行1月稅前盈餘達316.3億元、年增56.6％，國際金融業務分行1月稅前盈餘達75.4億元、年增13.6％，海外分行1月稅前獲利49.7億元、年增59.8％，大陸地區分行1月稅前獲利12億元、年增306.1％。

童政彰分析，國銀獲利三大支柱，包括利息淨收益達513.4億元、手續費淨收益為188.9億元、投資及其他淨收益為209.9億元。利息淨收益是因為利差持續維持，雖然因客戶提早還款等因素，月減20億元，但仍維持每月500億元的息收動能，且月增額最明顯為「手續費淨收益」，主要受惠保險佣金收入大增；另因為新台幣升值、股市上漲，帶動國銀兌換利益及金融資產評價利益成長。

童政彰指出，因年底通常為銀行打銷呆帳高峰，去年12月國銀呆帳費用較高，今年1月國銀呆帳費用減少93億元，也推升國銀獲利表現。若和去年同期相比，受惠利差擴大，國銀利息淨收益年增56億元，及佣金收入挹注手續費淨收益表現、投資部位也出現獲利，三大獲利支柱有撐，是推升國銀今年1月稅前盈餘創新高主因。

展望後市，童政彰認為，應是審慎以待，就國內智庫及公部門對總體景氣都有相關看法及預測，作為監理機關，重點還是在於持續強化國銀營運韌性。

存放款部份，今年1月本國銀行家數39家，截至今年1月底止，國銀放款總餘額新台幣36兆6,973億元，較上月底增加427億元，主要來自周轉金成長，較上月增加431億元，11月、12月周轉金放款都呈現減少狀況，顯示短期性支出購料等都有需求。存款部份，1月增加2,421億左右，來自壽險資金、廠商轉存款，還有外銀的匯款項目推升，因此1月底存放比下降至69.78％，是13個月來首度跌破70％。