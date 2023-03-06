Q2投資 鎖定4i標的

今年第一季全球股市強勢表現超乎預期，去年跌多的市場與產業，今年初表現領先，去年逆勢抗跌領漲標的，進入價格調整休息期。投信法人指出，第二季投資看好4i標的，核心資產聚焦投資級債（investment grade）、基礎建設類股（infrastructure），衛星資產看好AI大趨勢，及台灣創新科技（innovation）等股票標的。

第一金投信投資長曾志峰表示，升息進入尾聲，有利於高評級債券及高品質現金流的基礎建設等核心資產別，維持穩健收益表現；此外，成長型類股在升息壓力減輕，加上今年AI與創新科技等市場熱度高，衛星資產中較建議聚焦海外股票中的AI大趨勢主題及台股中的創新科技與中小型股等，以參與熱門科技題材成長動能。

曾志峰指出，目前市場普遍預估，今年的美國標普500大企業獲利仍呈現趨緩態勢，市場共識落在3％成長率，而高盛則預估零成長，不過，從過去20多年的指數成長動能看來，資訊科技產業仍將是貢獻標普500指數整體獲利動能的主要來源。

中信關鍵半導體經理人張圭慧認為，AI時代加速電動車、物聯網的發展，AI新應用又帶動高效能運算（HPC）等新需求持續成長，估AI晶片今年將進入高成長期，長期仍看好半導體產業鏈。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰強調，短期看好金融支付、電商、消費、半導體、工具機等族群，支付個股受惠消費支出仍穩定、大陸解封後經濟效益，銀行與資產管理公司保持穩定的獲利動能或較有利的風險報酬機會。