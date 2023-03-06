富達：全球經濟步入復甦

面對高通膨及高利環境，企業今年恐持續面臨挑戰，富達國際最新分析師調查顯示，逾半數富達分析師預期今年全球經濟將步入復甦階段，隨著大陸防疫政策鬆綁，未來一年大陸企業獲利成長率可望領先全球其他地區。

富達國際表示，每年年度分析師調查每年透過訪問旗下遍布全球的分析師團隊，彙整其由下而上的研究分析，包含針對2,500間全球各地企業管理層所進行15,000次會議結果，整合成企業層面的主要趨勢脈動。分析師調查顯示，有6成富達分析師認為他們所研究的產業目前正處於增長放緩、甚至衰退階段，但過半數分析師預期這些產業可能於今年復甦。

富達國際全球投資研究部策略規劃主管Fiona O’Neill指出，富達調查結果可能與市場普遍悲觀情緒相左，因縱觀全球局勢，俄烏戰事爆發已一年，且過去十年股市榮景及低借貸成本時代正在消逝。但從宏觀角度來看，調查結果符合經濟邏輯，因為每當企業處於經濟週期低谷時，便是市場契機浮現的開端。

富達國際說明，這次調查也反映大部分產業及地區面對的成本壓力可望於今年上半年見頂。假設大陸持續重啟經濟活動以刺激經濟復甦，加上綠色轉型的推動，原材料、公用事業和科技企業可望重返投資擴張階段。

在各地區企業中，隨大陸放寬防疫政策，與歐美等經濟體似乎處於不同的經濟週期。大部分研究大陸市場的富達分析師認為，未來12個月大陸市場收入成長幅度將為全球所有地區中最高。

Fiona O’Neill認為，企業對大陸放寬防疫政策的反應正面，區內股市自去年12月以來急速回升，但主要受到勞工短缺影響，短期內股市表現仍可能轉弱，預期在確診數字降低前，市場將持續波動。

儘管分析師普遍對今年市況持審慎樂觀態度，但綜合調查數據顯示，全球市場風險仍在。富達分析師預期，未來12個月債務違約率可能上升，而近期配息增長的趨勢將放緩。

同時併購活動亦將減少，且約7成（73％）分析師預期，未來12個月併購活動規模將縮小；約四分之三（74％）受訪分析師表示，目前企業管理層傾向降低成本和增加收入，非透過投資帶動增長或實現股東回報。