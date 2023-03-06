公股銀加碼台股 鎖定高息股

公股銀行看好台股後市，積極進場加碼，分析近期即使出現主計總處下修今年台灣經濟成長率預期、出口及外銷接單衰退等利空，台股仍上漲，顯示利空已幾乎提前反應，今年預計台股低點最多下測「萬五」（15,000點），不會再見到去年10月低點的12,629點。

公股銀主管表示，今年跌破「萬五」就是很不錯的進場點，但因今年大盤的波動度將較去年稍微縮小，獲利主要看個股表現，個股的表現差異度很高，所以今年的台股操作策略會鎖定優質股票，因為優質股今年應更有表現空間，且會鎖定高殖利率個股。

台股近期強勢，除了美股持穩外，最重要是台股已提前反應下半年經濟好轉的氣氛，但接下來的指數漲幅將逐漸有限，因此選股將是今年的決勝重點。公股銀主管強調，台股目前最重要的估值重點是美國10年期公債收益率，由於10年期公債收益率為全球資產定價之錨，上周站上4％，現在又跌回4％以下，因此選股會以殖利率高於10年期公債收益率，也就是4％以上的個股，為重點選股方向之一。

臺灣企銀主管分析，目前股票持有部位將近120億元，近期在股市回檔時，分批進場布局績優個股，但由於全年經濟情勢變化較難以預測，因此未對加碼金額預作限制，短期內操作仍依市場趨勢審慎調整策略。預計今年台股低點應將出現在景氣較為衰退的上半年，下半年將隨企業庫存去化及美國升息結束迎來緩步復甦。

臺企銀的選股策略上，今年操作將較之前更為審慎，將選擇基本面佳且殖利率相對高的權值股伺機分批布局，產業將選擇具有長期未來發展性的半導體、車用、AI、高速傳輸、伺服器、生技醫療、綠能及內需相關或具有轉機的產業為主，較不去碰觸趨勢向下的產業，如航運業等。

華南銀行主管指出，今年股票操作策略上，將持續隨時檢視個股的基本面、技術面及籌碼面，適時來回操作具競爭力且較不受景氣波動影響的優質標的，並觀察對ESG議題及永續發展策略等面向。

第一銀行認為，台股今年以穩健投資為原則，配置以股價波動度低、配息穩定、流動性高及營運前景較佳的公司為主，並依市場狀況動態調整持股。