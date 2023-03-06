投資型保單禁令 衝擊壽險、投顧

投資型保單五指山7月1日將上路，壽險公會本月3日亦已通過類全委保單自律規範，預計半年後生效，兩項新規將衝擊壽險及投信顧生態，壽險業者預估上半年會先衝刺舊保單「停售效應」，全年投資型保單新契約保費是否能超越去年的3,462億元仍很難說，但下半年開始投資型保單買氣一定受影響，二年內甚至可能掀起新一波外商壽險併購或出售潮。

壽險公會自律規範提高投信投顧代操類全委保單條件，從原來要求管理資產規模（AUM）10億元，提高到100億元或母公司50億美元，新門檻篩選後，投顧業僅剩一家具有代操資格，投信業者預估，未來類全委保單商機可望由投信通吃，目前共有國泰、安聯、復華、台新等八家投信有效契約金額超過千億元，將搶占上兆元的投資型保單商機。

投資型保單五指山即類全委帳戶淨值低於80％不得再配息；保單滿五周年才能有加值給付；全面禁連槓桿或反向ETF；基金平台禁連非投資等級及新興市場債基金；類全委投資非投資等級及新興市場基金不得逾規模20％。

壽險公會自律規範除拉高代操門檻，更要求保銀及投信每天檢視越權交易，帳戶必須投資五檔以上子標的，且單檔子標的投資不得逾資產30％，以達到分散風險等，兩項新規都會讓未來配息率下降，「賣相變差」，且相關管理成本增加。

去年投資型保單新契約保費3,462億元，年衰退逾40％，銷售前七大，即國泰人壽、富邦人壽、安聯人壽、安達人壽、法國巴黎人壽、三商美邦人壽、中國人壽，全年銷量在165億元到785億元之間，本國壽險部分投資型占整體新契約保費約24％到88％，外商壽險則90％到98％，本國壽險今年強化利變壽險銷量，表示投資型保單有衝擊，但還「承受得了」。

外商壽險則指出，投資型保單業績衰退，市場影響高過政策趨緊的衝擊，去年股債雙雙衰退，保戶連結的標的幾乎無一倖免，績效也表現不佳，確實大大衝擊買氣，今年金管會的新規定，確實在配息能力上削弱投資型保單的競爭力。但今年投資市場回溫，買氣明顯回籠，淨值與配息能力回升，將是投資型保單能否力挽狂瀾的關鍵。

據投信投顧公會1月底最新統計，18家具委託投資型保單業務資格投顧中，僅有霸菱投顧規模369億元合格，其餘投顧都不到百億元，喪失未來再接單資格。

目前整體投顧業僅承做704億元的投資型保單業務，但投信的投資型保單有效契約金額，自從2021年底破兆元後，今年1月底已來到1.34兆元，其中有八家投信規模上千億元，新制後預期市場大者恆大趨勢將更明顯。