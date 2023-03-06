接任金融研訓院董事長 蘇建榮提4發展重點

前財政部長去年底卸任後，短暫回歸教職僅2個多月，今（6）日正式接任金融研訓院董事長，坦言各界對他的期許「好重」，會用過去財政部等經驗，為金融產業發展盡一份心力，並提到未來4大發展重點，第一是提高金融業整體競爭力；第二是提升金融業國際化、供應鏈重整；第三是填補相關學用落差；強化金融知識可行性。

金融研訓院今舉行董事長交接典禮，由代理董事長、金管會副主委邱淑貞交接給蘇建榮，並由金管會副主委蕭翠玲監交。

蕭翠玲表示，蘇建榮具備部長高度，加上學界高度學養，以及過去公股管理經驗，結合優勢可望提出有助金融產業的想法與做法，協助金融產業再創新局，尤其金管會引領金融業業務創新，研訓院可在高齡金融、永續金融等議題上，協助落實信託2.0、金融科技2.0、綠色金融3.0等方向，造福國人落實普惠金融，也期許研訓院結合金融探索館，全面性開展全民金融知識普及防制詐騙工作，強化國人素養、提升生活品質。

蘇建榮致詞時表示，去年底卸任財政部長後，僅短暫回歸自在教職生活兩個多月，接下董事長職務後，將承擔另一項工作，並坦言蕭翠玲提到的諸多期許「好重」，研訓院董事長是不支薪兼職職務，他在教學之餘，會用過去財政部工作精神，好好把工作做好，也希望對未來金融產業發展盡一份心力。

他表示，金融研訓院是2000年合併，從最早期至今已有40年歷史，背負金融專業推廣，促成產業現代化的重要使命，也是金融業界人才培訓的好夥伴，在院長黃崇哲帶領下，研訓院把知識化為力量，鼓勵金融從業人員培養能力，成為號召的平台。

對於上任後推動重點，蘇建榮表示，與黃崇哲共同討論，未來將通力合作，將有4大重點項目，第一，希望提高金融業整體競爭力，包括資產管理等，設立專責團隊、訓練等評測。

第二，提升金融業國際化、供應鏈重整，提升金融業參與，包括永續金融、國際連結，多與國際研訓機構、金融組織合作，協助金融業創新跟發展。

第三，填補相關學用落差，面對AI發展，人員到業界都有落差，學校跟產業間建立平台很重要，讓產學落差縮小，學生畢業後順利進到金融業，做進一步發展。

第四，強化金融知識可行性，從國小開始至大學，強化推廣金融知識，縮短城鄉差距，達到全民金融目標。

蘇建榮表示，這是我們共同目標，當然也要金管會大力支持，先進給予努力加油支持，「有你們支持我們才有動力」，共同協助金融產業發展。

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