高資產族追買基金標的 揭曉

一般人都以為高資產族大多買固定收益基金產品，不過，基金界銷售主管表示，並不盡然，有些高資產族投資屬性相當積極，高科技基金、中國基金是近期高資產族明顯著墨的標的。

股債市在歷經去年大跌之後，今年股債市1月份同步展開一波反彈行情，高資產族究竟追買什麼基金標的？據基金平台以及數家境內外基金業者表示，固定收益基金並不是高資產族的唯一選擇，近幾年沒有表現的中國基金及「能漲能跌」的科技基金、中長期趨勢看漲的健康護理基金以及高股息基金都是基金大戶們最青睞的標的。

多重資產策略近幾年來成為大戶相對偏好的投資標的，該類型基金主要掌握成長、又有固定配息設計，為高資產客戶提供更有效管理現金流與安排支配固定開銷。也因此，安聯收益成長、安聯收益成長多重資產基金以及元大全球優質龍頭平衡基金等長期以來一直受到高資產族喜愛。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，從過去幾年經驗來看，過於積極、資產全放在股票，或是過於保守、不投資，將資金都存起來，都會影響對累積資產的效果。而平衡資產則可以把風險系數往下降，同時創造被動收入與資本利得。

投資基金業者說明，高配息基金不僅是存股族的喜歡，大戶投資基金也相當在意「高配息」，因大戶的「本大」，每次配息金額會讓大戶很有感，反倒較不在意淨值波動，因為只要市場轉佳，淨值還會回升。

基金業銷售主管認為，除了高配息的平衡及債券基金外，但有些大戶特別喜歡買「跌幅多的」標的，如中國基金、歐洲基金等，因為未來看漲空間比下跌空間多，所以今年來，有些高資產族大買中國基金和科技基金。中租基金平台中摩根中國基金、摩根中國A股基金都是大戶大買的主要標的之一。