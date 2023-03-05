中租控股校園徵才 職缺大放送

中租控股旗下多家子公司宣布，今年將聯合招募逾600人，除了3月4日在台大博覽會啟動校園徵才活動外，接下來要持續到八所大學徵才。招募的職務有金融業務、綠色能源、數位金融及資訊科技專業外，還有包括行銷業務、大數據應用、工程技術與案場維運等熱門職缺。

中租控股表示，中租控股的校園徵才活動，以永續發展為主題，宣揚ESG面向作為，也力行節碳減量行動，現場提供IPAD線上填寫履歷，同時與旗下品牌—銀角零卡合作，舉辦社群平台追蹤、加入粉絲好友與按讚留言分享即贈中租幣，還可參加抽獎活動，有機會獲得住宿券、禮券與電影票等獎項。

中租控股接下來還會到逢甲大學、中山大學、成功大學、淡江大學、政治大學、東海大學及文化等八所大學展開徵才活動。

中租控股表示，3月17日將舉辦線上說明會，以「Focus Makes Magic」為主軸，介紹公司推行逾十年，以英文開頭名稱縮寫組成「MAGIC」的人才計畫，線上連結為https://reurl.cc/GX35qv。

中租亞太MA計畫已邁入第11年，中租控股指出，以「Be the MAster of your life」為主題，培訓時間約2.5年至3年，培訓內容結合在台實務歷練和海外當地積累，輔以結構性完善的基礎管理訓練、講師訓練、輔導員訓練、外語訓練與國際化人才相關訓練等，培訓合格即派駐海外單位服務，亞太MA表現優異者首年年薪即突破新台幣百萬元。

中租控股說明，亞太MA計畫每年召募20名儲備幹部，目前已培育多位優秀的國際人才，成功支應海外營運發展，派外人力已有20％來自MA人才池。

今年的召募計畫也已開始，履歷收件至6月底，歡迎有志青年加入中租的行列，一同開創國際職涯。

中租控股旗下包括中租迪和、合迪、仲信資融、中租保經、中租汽車及中租能源，也將召募金融、營建、運輸、漁業暨存貨供應鏈、船舶融資、國際金融、保險經紀人與太陽光電等全產品線行銷業務人員，以及後台幕僚包括數位科技的程式開發工程師、系統分析師、數據分析師等。