AI潛力無窮 七檔ETF績昂

繼微軟投資的ChatGPT、谷歌推出的Bard後，臉書近日也正式加入AI戰局，宣布將推出新的機器人系統LLaMA，AI領域三大技術先驅齊聚。法人表示，這三大科技巨頭早在多年前就投入大量資源研發AI，他們作為AI技術領先者，也為後來者建立了難以逾越的技術高牆，並瓜分了AI市場大部分份額。

法人指出，AI巨大的發展潛力，及民眾體會AI應用的便利性後就「回不去」的不可逆現象，也讓具備領先優勢的三大AI技術先驅微軟、META及谷歌，最有可能成為最後贏家。近期美股震盪，也提供投資人分批進場機會，趁股市低檔時利用ETF布局AI長線成長機會。

目前台灣掛牌的ETF中，截至2月24日，持有微軟、META及谷歌的ETF有七檔，總持股比例最少約1成。總持股最高的統一FANG+ETF基金，總持股比例甚至逼近3成。但若進一步觀察每檔ETF的持股細節，會發現大部分的ETF對於三大AI技術先驅的持股都各有側重，有一檔重壓META，有四檔則偏愛微軟，僅有兩檔ETF的持股較為平均。

以總持股最高的統一FANG+ETF為例，其追蹤指數的每季再調整且平均權重的規則，使該檔ETF對三大AI技術先驅的持股較為平均。這不僅避免了單壓個股的風險，且在個股重挫時能有效平滑對ETF的衝擊。ChatGPT使市場聚焦AI領域，也讓統一FANG+ETF今年來股價上漲超過2成，為七檔ETF漲幅冠軍。

統一FANG+ETF基金經理人林良一說明，對比其他應用尚未實際落地的主題，ChatGPT已經產生了實打實的應用。現在網路上也已經有許多結合AI開發出來應用工具，隨著這些AI工具的普及，網路使用習慣會產生本質上的變化，進一步擴大AI應用市場版圖。如果用雷聲與雨點來表示的話，AI具備實際的應用基礎，並非僅是雷聲大雨點小的題材炒熱，未來AI的發展將是三不五時打個雷，但雨一直都在下，而且只會越下越大。

富蘭克林華美投信認為，去年11月底釋出的ChatGPT聊天機器人，讓全球投資人感受到生成式AI技術「大躍進」，ChatGPT在今年1月份的每月活躍用戶已達1億，距離這款爆紅軟體推出僅兩個多月，它成為史上增長速度最快的消費者應用程式，更勝先前火紅社交媒體的TikTok。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰強調，隨著外資回流，去年跌深的科技股重新吸引目光，加上OpenAI推出生成式AI讓市場為之狂熱，短短兩個月吸引全球上億人下載程式使用，這類的新科技是大趨勢，建議投資人不妨以定期定額方式，長期介入AI科技基金。