Fed續鷹…亞股3月陷整理

今年開春前兩個月，全球股市掀補漲行情，帶動亞股走勢，但美總體經濟仍較預期強勁，引發市場提高聯準會終端利率與延後降息的預期，目前利率終點落在5.25％至5.5％，現階段聯準會鷹派立場不變，加上地緣政治影響，外資買超台股力道相對平緩，估市場在多空交雜的情況下，亞股3月走勢以震盪整理為主。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，市場近期在升息壓力、地緣政治及經濟衰退隱憂之際，股市波動增強，3月聯準會將召開利率政策會議，是否上調點陣圖成關注焦點，但隨著景氣有望在下半年回溫，股市有望率先反彈，估計具政策題材向上動能相對強，建議上半年可逢低分批布局，不宜追高，建議以半導體、綠能及電動車等題材為優先布局族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，根據券商分析，銀行及公共投資將成為今年引領越南市場的主要動能，銀行產業主因體質良好、評價面相對低，公共事業受惠於政策加碼推動基建落實，兩大族群有望在政策引導下，表現相對亮眼。

張晨瑋認為，近期市場持續消化近期房地產負面消息，越股流動性接連降低，顯示需求低落及投資人謹慎心態，越股表現較低迷，震盪也較為劇烈，建議想參與越南長期機會的投資人，在當前本益比偏低的情況下，不妨可定期定額布局越南主題式基金。

群益印度中小基金經理人林光佑強調，整體而言印度的基本面仍強勁，PMI數據依然強勁，1月分製造業與服務業PMI指數分別為55.4、57.2，皆在擴張水準50之上，FY24預算案基礎建設資本支出成長強勁，今年企業獲利展望仍佳，市場預估Nifty50指數企業EPS成長率可望達18.7％，明年亦可望維持雙位數水準。

2月RBI升息25bp至6.5％，從去年開始的升息週期到目前已升250點，實質利率已是正數，隨著未來通膨逐步往下，央行升息循環應已近尾聲。整體來看，印度基本面與獲利面皆穩健，表現仍值得期待，惟操作上仍須留意通膨影響，在產業方面，持續看好受惠資本支出增加的工業類股，以及需求較上季回升的汽車、消費類股表現。