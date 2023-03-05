市場對聯準會最新釋出會議紀要鷹派解讀、對升息擔憂有所升溫，美債殖利率震盪走升至近期高點的3.9％水準、債市多承壓。統計顯示，除投資級債迎資金淨流入，非投資級債與新興市場債皆呈淨流出。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，鑒於聯準會加息週期影響美國經濟，美銀（BOA）預估在溫和衰退下，信用債企業獲利成長將下滑5％至10％，在獲利放緩狀況下，將導致利息保證倍數下滑、槓桿率上升；不過從基本面數據來看，公司資產負債表仍健康，發生債務失衡衰退的機率並不高。

許家豪認為，因主要央行開始思考連續性升息對經濟的影響，相關國家升息空間有限、利率風險降低，加上債券收益率拉高後投資價值增加，目前可維持較低的現金部位，並視市場信心與平價動態調整水位；在布局上，因信用債收益率仍在相對高點，可聚焦評級較佳的複合多元債券，參與高息收可以帶來的的收益機會。

富蘭克林證券投顧指出，美國通膨已脫離高峰而下滑、聯準會也已完成絕大部分的升息，在市場消化完最末段的升息路徑和幅度後，可合理預期已高升的債券殖利率至少可先維持在穩定區間，此時增加債券的配置也為市場普遍的共識。債市布局可先做好投資組合配置，以投資級債為主並搭配精選的非投資級債的複合債，可為現階段防禦中增取收益機會的核心債券選擇。

債券類別部分，看好高品質公債、投資級企業債或抵押債的防禦表現。