股債多元配置 抗震盪

短期市場震盪，投信法人認為，美國聯準會（Fed）在這個時間點上的抉擇仍困難，市場對於衰退的預期只是暫時延後，但並沒有消失，如果後續數據轉差，Fed還是隨時有機會暫停升息，需要持續觀察政策的動向，可藉由股債多元配置以降低風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，市場持續反應央行鷹派言論及財報表現，加上對今年經濟衰退恐懼，金融市場波動度短期仍將非常大。在高通膨及大幅波動的環境下，理財首重抗通膨及降波動的商品，建議採多元資產配置因應，以分散風險，並優先挑選全球組合型。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，美國經濟仍相當具有韌性，Fed緊縮貨幣政策的效果可能需要在六～九個月後才會陸續顯現，因此若是通膨在下半年明顯減速，應可看到升息終點。

雖今年企業營收與獲利下滑，然而仍有具備營運效率與維持利潤率的優質企業機會可尋，預期股市將延續震盪走勢，但可以趁此發掘股價被錯殺的優質標的。

華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金經理人申暉弘分析，隨著美國升息循環逐步放緩，通膨壓力緩解，加上大陸解封，全球經濟有望緩步走出陰霾，也為當前經濟局勢帶來轉機。今年市場波動仍難以避免，操作上建議採取價值防禦配置，透過全球組合基金多元配置，價值股長線仍優於成長股配置，並可挑選表現穩定的基金作為核心配置，合理分散風險。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升強調，收益型資產中，相對偏好的美國公債和美國特別股，優勢在於波動度低且收益率高，適合在目前震盪階段優先布局。收益型資產涵蓋防禦性類股，如台灣高股息ETF、美國金融特別股等。台美成長股部分將保持較積極持股。美股方面，以資訊科技、工業類股為主，醫療保健、非核心消費為輔。

日盛目標收益組合基金研究團隊說，公債殖利率與股息殖利率的利差擴大，顯示債市投資價值優異、買進債券的誘因提升。今年投資風險意識一定要有，建議可透過具有跨資產配置思維的跨國組合平衡基金因應。