新興市場、亞股基金 迎資金加碼

市場持續消化對聯準會未來升息步調的動向，推升美國公債殖利率、股市氛圍受到壓抑，觀察全球股市資金流向，包括美國及已開發歐洲呈淨流出，其餘地區股市則迎來資金淨流入，全球股市資金走向分歧。

安聯四季成長組合基金經理人莊凱倫表示，受到通膨降溫、美國消費強勁及大陸經濟重啟等正面因素支持，經濟硬著陸的疑慮降低，國際貨幣基金IMF將今年全球經濟成長預測上修至2.9％。通膨部分，美國1月通膨年增率降至6.4％、已連續七個月下降，主要來自食品及商品價格的下降。隨著各國積極升息政策發酵及能源價格下跌，今年通膨下行趨勢確立，預期第二季後能源及商品價格的基期效果將正為明顯。

莊凱倫指出，雖通膨已逐漸降溫，但美國近期非農就業人口與失業率數據仍強勁且超越預期、薪資螺旋壓力尚存，聯準會恐仍較難放鬆政策，故雖升息循環接近尾聲，但高利率仍將維持一段時間，接下來對包括企業經營、投資及家戶消費的影響將逐漸浮現，未來應觀察企業獲利前景。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為，聯準會貨幣政策動向仍持續牽動市場投資情緒，由於美國CPI變更項目權重，其中食品、能源與二手車遭下調，低基期的房租權重則被上調，顯示未來美國物價趨緩的幅度料將縮小，聯準會升息週期可能延長，後續貨幣政策取向也更取決於經濟數據，故金融市場短期來看仍將處於高度波動的態勢，美股投資布局上建議採產業均衡配置，以平衡投資組合波動，產業方面，包括AI、半導體、基建、醫療等可留意。

富蘭克林證券投顧建議，鑑於景氣下行且企業獲利預測呈現下修趨勢，美股震盪風險仍大，投資組合以美國平衡型基金為核心，並增持債券型基金做為防禦配置，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。