大陸加快復甦 A股行情看俏

2月以來A股市場呈現區間震盪整理，滬深300指數、中證500指數等走勢相對平穩，熱點輪動較快缺乏明確主線，成交量近期也有所下降。但大陸2月製造業採購經理人指數（PMI）達52.6，創十年新高，顯示經濟加快復甦，推動增量資金集中進入，A股市場有望開啟第二波行情。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，陸股2月小幅修正，主要受海外流動性趨緊、基本面空窗期等，導致獲利了結賣盤等多重因素影響；但大陸2月製造業PMI跳升至近十年最高，打消此前市場對經濟復甦持續性的擔憂。A股估值修復已持續三個月，但仍處歷史中低位，由於投資者對經濟信心正逐步改善，加上企業獲利存在上修空間，相對歐美企業獲利仍在下修階段，未來伴隨基本面實質性復甦得到更多資料驗證，市場有望重拾升勢，中期而言機會仍大於風險。

日盛團隊指出，3月大陸「兩會」 召開，將公布今年宏觀經濟目標，結合去年中央經濟工作會議「穩增長」政策基調，推動經濟運行在年初穩步回升，預計將加碼政策支持，後續政策紅利可期。從2000年至今的兩會前後及期間表現來看，A股在兩會前後往往有相對不錯的表現，預期受益於擴大內需政策的大消費板塊，將成為市場關注熱點主題。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷認為，進入3月後，隨工作天數恢復正常，更能清楚去年11月以來房地產以及防疫政策的優化，對於經濟帶來多少的修復速度，儘管經濟修復仍需時間，但投資人信心已較去年有所回升，可望進一步帶動投資情緒。從近期企業獲利預告來估算，目前科技、新能源相關及電力系統等行業估值有吸引力，表現可持續留意。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真強調，從基本面來看，預期大陸這波盈利快速下行的週期已結束，且從最新公布的數據及春節期間來看，大陸經濟已出現復甦回暖跡象，加上陸股估值相較全球偏低，可望吸引中長線資金湧入。

另根據統計，近一個季度北向資金大幅淨流入，1月淨流入人民幣1,413億元，為2014年底陸股通開通以來最高的單月值，北向資金偏好大市值、盈利穩定且估值合理的行業龍頭公司，預計大消費股將持續受到青睞，建議逢低優先布局消費股。