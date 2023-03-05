金控2月獲利出爐 成長動能聚焦「它」

金控2月獲利出爐 法說接續登場 股利政策成焦點

各家上市金控2月獲利即將陸續出爐，銀行型金控能否延續1月的強勁獲利動能、壽險型金控能否有效控制匯兌成本，成為市場此次的焦點。另外，各家金控3月起陸續展開去年第四季法人說明會，會中今年股利政策方向，亦為法人投資機關所關心。

今年開春來，新台幣兌美元匯率震盪，1月間愈升愈高，壽險業1月未避險匯損達新台幣2,718億元，拖累壽險業1月稅前虧損達219億元，加上防疫保單持續理賠，元月壽險型金控獲利出現大幅衰退；相較銀行型金控因為受惠升息效應，獲利明顯飆升。

檢視各壽險公司元月獲利，表現最佳是富邦人壽，其次就是中國人壽稅後虧損7.91億元，在5家單月虧損公司中虧損金額最小，其次是台灣人壽稅後虧12.03億元，國泰人壽因資產最龐大、資金成本相對富壽等重，單月稅後虧損14.2億元，新光人壽元月則虧損44.7億元，因此市場關注這些壽險公司2月在匯兌成本與股債實現資本利得的狀況，將明顯牽動2月母公司金控的獲利表現。

金控陸續公布2月獲利之後，時序進入舉行去年第四季法人說明會旺季，富邦金控就將在3月16日舉行。隨著金控陸續將公布各子公司現金股利上繳的數字，存股族最關心的股利話題也將再起，由於去年國內金控整體獲利明顯不如前年，相較2021年上市金控獲利創史上新高，去年股債雙挫、防疫保單大額理賠衝擊，獲利衰退下還要兼顧充實營運資金，各金控現金股利的發放肯定大幅縮水。

不過由於主管機關同意金控可以動用「資本公積」來配發現金股利，因此存股族仍對此存有一絲期待，期望能持續拿到滿意的股息。