中壽補選董事長 由開發金董座黃思國兼任

中國人壽3日補選董事長後，由開發金董事長黃思國兼任中國人壽董事長一職。

由於前中國人壽董事長譚碩倫（Saloon Tham）在以個人生涯規劃為由，在2月23日向開發金控董事會及中壽董事會請辭，預訂生效日為3月3日。而中國人壽同訂3日召開董事會補選董事長，開發金指派開發金董事長黃思國擔任法人代表，因此，在進行補選作業之後，中華開發3日公告由中華開發董事長黃思國兼任董事長一職。

自從中壽前董應王銘陽在2020年3月退休之後，中國人壽近年已第四度換董事長，王銘陽退休後先是由當時副董事長郭瑜玲升任董事長職務，但郭瑜玲接任不到一年，隔年（2021）元月就申請退休，後由中壽總經理黃淑芬代理董事長數個月，直到2021年7月再由譚碩倫出任，然而才經過不到2年時間，譚碩倫再度請辭。

開發金表示，中國人壽新任董事長黃思國在金融產業有逾40年經驗，為台灣銀行業推行財富管理服務先驅，開啟客製化信託金融服務，被譽為台灣「信託教父」，同為台灣財富管理、證券及保險市場發展有貢獻卓著。

開發金進一步表示，黃思國在2017年任職台灣人壽董事長期間，更創下台壽稅後獲利第一個百億元；2021年更達231億元，占金控獲利逾4成，成為中信金第二大獲利引擎，總資產規模亦從1.3兆元躍升至2022年第一季的2.2兆，隱含價值（EV）達歷史新高2,577億元。

除此之外，台灣人壽在黃思國擔任董事長期間，更獲國內63項大獎，其中14項來自國際專業機構肯定，榮獲國際知名財經媒體「全球商業觀點雜誌」（Global Business Outlook）評選為「台灣最佳壽險公司」，更是台灣唯一連兩年榮獲「全球經濟雜誌」（The Global Economics）評選為「台灣最佳壽險公司」殊榮的保險公司。即使黃思國目前已七十有餘，仍老當益壯再度被開發金延攬擔任中國人壽董事長重披戰袍，帶領中國人壽再登高峰。

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中壽董事長譚碩倫請辭