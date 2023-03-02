航空聯名卡 辦卡量倍數增

2022年底國外旅遊解封，信用卡中的航空聯名卡快速增溫，主要有國泰世華銀的長榮航空、中信銀的華航、台新銀的國泰航空、樂天信用卡的虎航聯名卡，2023年3月再加入玉山星宇航空聯名卡。

銀行業者表示，解封以來，航空聯名卡消費金額與筆數明顯暴增，2023年更有加速成長的態勢，航空卡市場最關鍵的累積哩程、機場接送等優惠，將會是各家銀行廝殺的重點。

疫情阻礙海外旅遊近三年，解封後海外旅遊大幅增加，國泰世華銀的長榮航空聯名卡從2022年10月到2023年1月底，消費筆數及金額，皆較同期成長2倍以上，顯示海外旅遊成長強勁，帶動消費大幅成長；台新國泰航空聯名卡2023年前兩個月發卡數成長26％，年費系列辦卡量為2022年4.3倍；中信華航聯名卡從2020年8月上市以來雖受疫情影響，但2022年開始受益海外旅遊解封，2023年有望突破發卡15萬張的目標，預估2023年消費金額亦將成倍數成長。

3月推出的玉山星宇航空聯名卡雖未透露2023年發卡目標，但玉山銀信用卡處資深副總林榮華指出，這是玉山首張航空聯名卡，恰逢國人海外旅遊潮，加上與AIG保險集團合作提供海外醫療保險的策略，預期能夠很快搶攻航空聯名卡的市場。

銀行業者認為，消費累積哩程、機場免費接送、高端族群差異化服務可說是航空聯名卡搶得商機的三大關鍵，也因此優惠多數不出這三大範疇。例如國泰世華長榮航空聯名卡祭出最高享一年六次免費機場接送、指定卡等享優先劃位、可使用長榮航空貴賓室等尊榮禮遇；近三年疫情期間，推出高額創新分期贈哩活動與展延聯名卡飛航權益與長榮會員哩程使用期限等方式，以維繫多數年費卡友繼續持卡累哩。

玉山星宇聯名卡的頂級卡為玉山銀行發行的第一張世界之極卡，年費高達10萬元的尊榮禮遇內容均為客製化服務，可搭乘星宇美國航線到美國欣賞大聯盟比賽或高爾夫球賽，堪稱玉山超級VIP卡。銀行業者強調，海外旅遊的高端客群屬性多數為高消費的商旅客或財富管理客戶，除消費貢獻可挹注銀行獲利外，另有年費收入與個人金融客戶經營效益。