打詐!30種態樣將建模 銀行找嘸人恐用這招

詐騙集團常用的手法，銀行已掌握住30種態樣，今年7月就可建模入風控系統！金管會銀行局副局長童政彰2日指出，目前銀行公會針對有共通性的不法態樣已陸續建立起30種態樣，今年7月各銀行就會建模入風控系統，一旦觸及，銀行會先與客戶接洽，若一直找不到人、異常太嚴重的帳戶就會凍結，逼客戶出面解凍。

童政彰指出，打詐國家隊成立後，在銀行部分有相關詐騙監視機制，銀行公會日前已針對有共通性的不法態樣建立起態樣規範，因每家銀行監控模型中設的參數不一樣，去年中就透過銀行公會先彙整奇怪的交易態樣至風控模型中。

童政彰進一步指出，第一版已整理出15種態樣，後因為出現了失蹤人口被利用為人頭帳戶的新態樣，銀行公會與檢警調取得新型態犯罪手法又再增4種、之後又發現第三方支付業者會透過虛擬帳戶服務出現異常交易有詐騙、不法之虞，又增加11種態樣，累計共通性不法態樣有30種。未來會滾動增加，只要有具有監控價值的就會納入。

童政彰表示，這些態樣是供銀行作風控監測，舉例來說，客戶開戶後當日就用電子化服務把款項轉出，但若是設太多態樣有可能會誤掃，所以透過銀行公會平台將命中率高的、有價值的態樣導入風控系統，今年7月會建模。

童政彰表示，一旦觸及這些態樣，銀行不會直接凍結，因為直接凍結帳戶風險太高，銀行會先做風險辨識、與客戶接洽，通常有問題的帳戶就是找不到人的帳戶，異常太嚴重最後才凍結。銀行對凍結要很審慎、不會輕易使用，通常是檢警通報的警示帳戶再配合，但因商業糾紛誤報的凍結帳戶，通報警察後就會來銀行做解凍。

立委郭國文在財委會中也指出，現在的阻詐流程太長。金管會主委黃天牧指出，打詐國家隊有討論過，現是報調查局，警政單位表示是否也報到那，每一關都很重要，銀行第一線關懷也很重要，這關阻了84億元。

黃天牧指出，銀行公會也在討論是否針對可疑狀況自行凍結，但涉及民眾財產權，可能要慎重，銀行公會有在討論，正朝此方向努力，一個月之內將此事處理。

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