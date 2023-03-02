金融三業今年獲利能翻轉？黃天牧3字回應

金管會有信心金融業今年會更好。金管會主委黃天牧2日在立法院財委會答詢時表示，證券業今年會比去年要好，保險業獲利亦會回穩，銀行業去年獲利創新高，今年在美國上半年仍可能升息、放款利差會增加，且手續費收入及投資收益今年有機會增加下，黃天牧認為金融三業獲利今年有機會比去年翻轉。

銀行、保險及證券三業去年稅前獲利4,798.43億元，較前年衰退48.7％，幾近腰斬，其中本國銀行稅前獲利3,919.4億元，創歷史新高，銀行業合計獲利4,321億元，證券業去年稅前則賺663億元，比前年衰退52％，保險業全年稅前虧損186億元，主要是產險業因防疫險理賠，全年稅前虧損1,905億元，壽險業則是因為投資收益減少，全年稅前賺1,719億元，同比亦衰退55.8％。

立委林德福質詢時表示，銀行去年雖創歷史新高，主要獲利是因升息，問黃天牧今年銀行是否仍有升息獲利行情？證券及保險今年獲利是否能反轉？

黃天牧表示，依據外電報導，美國聯準會3月及5月會議中仍是有可能升息，國內則看中央銀行的決定，只要升息，銀行利差收益即可能更增加，對銀行收益來源會有正面效果。

黃天牧進一步指出，去年因為美國頻繁升息，造成資金流動，資本市場波動，他分析證券業「今年會比去年要好，保險也會回穩」；至於銀行收入有三大塊，即利差、手續費收入及投資收益，後面兩塊今年都有機會會增加，因此對於立委詢問今年金融三業獲利是否會機會「翻轉」時，黃天牧說：「有機會」。

即代表本國銀行因升息及放款增加，利差收益可能再成長，手續費收入及投資收益有機會增加上，今年獲利可能再創新高，證券業獲利亦可比去年成長，產險業已沒有防疫險大幅損失問題，獲利可望回穩，則銀保證三業今年獲利有機會重回5千億元以上。

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