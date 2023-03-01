拚綠色融資 一銀拒賺煤炭財

公股銀行積極強化綠色融資，發揮金融影響力。第一銀行因應國際減碳趨勢，強化氣候變遷風險的韌性，董事會通過不再新增「開採煤炭的礦業公司融資案」及「興建燃煤電廠的專案融資（屬減碳轉型者除外）」的承諾。

公股銀主管認為，燃煤產生的溫室氣體排放將對氣候造成重大衝擊，擺脫煤炭被視為達到全球氣候目標的重點之一。公股銀積極控管授信對象中有煤炭相關的燃煤發電、煤礦開採及設備、煤炭買賣、煤炭運輸等佔營收一定比重的企業，未來幾年將陸續不再新增此類對象的放款。

一銀主管指出，母公司第一金控去年加入碳核算金融聯盟（PCAF），並簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi），建立投融資對象溫室氣體排放量的盤查機制，逐步將氣候風險管理融入業務流程。加入「永續金融先行者聯盟」，希望協助企業永續轉型。

一銀主管強調，除承諾不再新增開採煤炭的礦業公司或興建燃煤電廠的專案融資案件，並設定高污染、高碳排產業授信限額比重上限，逐月監控相關產業曝險。

九大公股銀行也在去年全部完成簽署赤道原則，此原則主要要求金融機構對大型專案融資的環境與社會問題，盡審慎審核調查義務，實現金融機構社會責任與經濟責任。

一銀在2020年12月21日簽署赤道原則，為公股銀行首例，接著兆豐銀行在隔年8月17日完成簽署，合庫金控去年3月30日簽署，也是國內第一家以金控層級加入赤道原則協會的金融機構。

中國輸出入銀行、彰化銀行、台灣銀行、土地銀行、華南銀行、臺灣企銀各於去年4月11日、4月22日、5月6日、6月14日、6月15日、9月16日均完成簽署赤道原則，成為赤道原則協會會員銀行。

公股銀主管強調指出，公股銀除全數簽署赤道原則，也全數訂定ESG／CSR（企業社會責任）守則或政策，及設置ESG／CSR委員會。另外，並積極配合金管會「綠色金融行動方案2.0」辦理永續發展領域相關投、融資業務。