中租基金平台高層異動 陳俊傑升任董座

中租基金平台高層異動。中租投顧董事會1日通過，由原總經理陳俊傑升任董事長，原副總經理蘇皓毅將接掌總經理職務，該人事異動自3月1日起生效。

中租投顧表示，原總經理陳俊傑在中租企業服務近30年，擅長企業營運管理及有多年創投經驗，對資本市場相當熟悉。自2016年接掌中租投顧總經理以來，憑藉豐富管理資歷及對金融科技的創新理念，在2019年與德意志資產管理合作推出智能理財服務「WISEGO」，並拿下全球最大資產管理公司之一的「資本集團」境外基金總代理，另在2021年底搶先推出全台唯一可跨品牌投資的母子基金「中租母子鎖利GO」功能，讓「中租基金平台」服務體驗不斷推陳出新且優化，期望中租投顧未來可創造更優異的營運績效。

蘇皓毅在台灣與海外市場之金融投資圈資歷也超過20年，加入中租企業超過10年，中租投顧說，蘇皓毅具備美國特許財務分析師資格。早年曾擔任基金公司包含先鋒投顧（中租投顧前身）研究分析師，熟稔投信投顧產業，擅長解析全球經濟、財經分析議題。之後任職於凱基證券、開發金控與中租控股等公司，常年負責多項跨國併購案與新事業發展工作，積累不少異業人脈資源及擅長發展創新商業模式，有利於中租投顧探索不同生態圈的合作模式，及貼近國際金融市場走勢的營銷策略。

中租投顧此時進行人事調整，除了期望強化公司人事組織、金融科技發展，未來將積極落實數位轉型的企圖心，未來將積極為客戶創造財富價值，並實現讓公司營運逐年成長的目標。