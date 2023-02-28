Z世代最愛 數位帳戶祭優惠搶年輕客

配合民法法定成年年齡下修至18歲，估計今年1月約有40萬人「依法成年」。搶攻「初成年」市場，銀行業者觀察發現現年18歲至20歲的Z世代，在金融消費上具有「追求即時反饋、快速決策」、「重視同儕趨勢」、「樂於使用創新事物」三大特徵，因此透過年輕世代青睞的數位帳戶祭出優惠，搶占年輕市場。

18歲即成年，不僅能自己申辦手機門號、租屋簽約，還能自立申辦金融帳戶與金融業務，脫離「金融小白」行列。台新銀行數位金融處資深副總黃天麟表示，18歲至20歲的Z世代，在金融消費上具有「追求即時反饋、快速決策」、「重視同儕趨勢」、「樂於使用創新事物」三大特徵，這也正是Richart的強項及品牌特色。

舉例來說，Richart提供的外幣到價通知，除APP外還可以LINE訊息通知，讓用戶以最便利的方式快速收到訊息，即時在最理想匯價下換匯。另一方面，也持續祭出多元朋友推薦優惠活動，並積極與KOL和網紅合作，自然增進同儕互動，相互分享開啟理財第一步。

1990至2000年後出生的數位原生世代，也更樂於使用創新事物，以Richart在2021年推出創新產品「音樂定存」，上線後三個小時內限量名額即搶購一空，反映年輕用戶對新型專案的接受度相當高。

作為市占第一的數位銀行，Richart祭出多項誠意優惠，強調把過年紅包、零用錢存進Richart，直接享新戶3.2％優利活儲，將轉大人本金越滾越大。

黃天麟強調，開立Richart數位存款帳戶，不必到分行，線上開辦後立即可開始存錢，並享有優於市場的3.2％的活儲優惠年利率，透過單一個APP就能處理大多數理財需求，如外匯、定存、保險、投資，並友善小額投資。若想增強儲蓄力，還有等同數位存錢筒的「小查罐」功能可使用，幫助大幅降低入門門檻。

除基本的儲蓄，18歲也是學習理財及善用各項回饋優惠的起點。舉例而言，開立Richart帳戶時也能同步申辦信用卡，如有網購習慣或出國規劃，可針對刷卡優惠，評估選擇最適合自己的卡別申辦。