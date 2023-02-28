整批分戶房貸 拉高至85成

整批性分戶房貸掀成數大戰。據金融圈知情人士透露，已有大型民營銀行相繼在台北、桃園、台中等都會區，對一級戰區建案的整批性分戶房貸，出手把成數大舉拉高至8.5成，已使十幾年來成數維持在8成的分戶房貸，刷新成數行情。

整批性分戶房貸是由建商的土建融案延伸而來，建商在完工建案之後，就會開始作整批性分戶房貸，通常一個建案會有好幾家銀行一起進行分戶房貸，由於一案就能產生大批房貸業務，對銀行房貸業務量能可說是「大補丸」。但據透露，向來為銀行房貸業務最大宗的「整批性分戶房貸」，近來隨著「僧多粥少」，戰爭更趨白熱化。

這一波打的不是利率戰而是成數戰，更有房貸市佔率排名前五大的民營銀行，對全國各區域屬於「蛋黃區」的建案，大手筆開出8.5成的成數來爭取整批性分戶房貸業務，據悉包括台北、桃園、台中等三大都會精華區，都已有整批性的分戶房貸成數拉高至8.5成的行情。

國銀主管分析，土融已縮水二年，勢將影響後續的建融及整批性分戶房貸的案源，再加上建商缺工缺料延後交屋，使房貸市場上整批型分戶「僧多粥少」的情況更嚴重，大型民營銀行出手拉高成數至8.5成，應是為避免房貸業務縮水，選擇在精華區拉高分戶房貸的成數，來保持房貸業績不墜。

不具名的國銀主管指出，央行在銀行的房貸業務上，除包括豪宅或第二房、第三房等「限制戶」，會祭出成數的天花板外，其餘對首購房貸未給予成數限制，僅提出利率的地板價。若以整批性分戶房貸來看，央行雖然沒有白紙黑字的提出公文，但透過道德勸說等方式，和國銀之間的「默契起跳價」，自住戶（首購）必須從1.935％起跳，非自住戶必須從1.995％起跳，現在絕大部分的整批性分戶房貸，能獲建商放行的，都已經是這樣的價格行情。

由於央行劃定利率底限，使銀行業者對整批性分戶房貸的利率已「殺無可殺」，因此銀行業者在房貸業務上，成數反而成為近來競爭的重點，至於願否給到8.5成，視銀行內部在鑑價把關的作法而定，有些銀行跟進大型民營銀行所帶動的8.5成的風潮。

但也有銀行透過外部鑑價，認為借款戶的成交價太高，再加上整批性分戶房貸裡，並非每戶財資力都是一流，使銀行評估對單一建案全面性放出8.5成的借款成數太冒險，因而對成數戰打退堂鼓，尤其大型行庫，頂多願意讓分行把個別房貸戶呈報到總行或區域中心，來決定是否核給8.5成，且能過關的數量相當有限。