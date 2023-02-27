台灣監理沙盒 金融科技創新的推手或路障?

監理沙盒的推出，讓金融業對金融科技創新的夢想，有了藍圖，不過，監理沙盒自2018年上路至今快5年，僅有9件核准，7件出沙盒，更僅有3件落地，其中5件為金融業主導，包括凱基銀、北富銀、國壽、群益證、阿爾發投顧，近年來則乏人問津；相較英國監理沙盒，最近4年吸引近百家業者進入實驗，台灣的監理沙盒到底給金融業者的，到底夢想還是夢碎？

據金融業者說明表示，目前金管會提供金融監理沙盒、金融試辦及主題式沙盒等三種創新機制，現有機制「是夠的」，但若政府可跨部門、跨單位共同協助創新，即每部門都可能會有與民眾生活、金融科技創新有關聯的資訊或法規，例如數位發展部、國科會、健保署、內政部等單位，若能在金融創新過程中一起對話，共同找出整合或解決的方案，將可創造「更有為的創新」。

監理沙盒無法突圍，主要在於主管機關對於金融科技法規上開放不夠積極，導致至今仍未能有成功建構起金融業與其他產業實作金融科技的環境。金融業者眼見沙盒實驗費時與成效不彰，不得不自尋發展，在現有法規內自己來把夢想放大，大多數業者從多元數位金融智能服務出發，找尋另一片金融創新的天地。

尤其新冠肺炎疫情的爆發，加速了國內金融科技的發展。金融業者力拚運用人工智慧與流程自動化機器人等創新科技改善流程，從信用卡申辦、消費、回饋、折抵、貸款皆可線上完成；同時將投資面轉向數位策略發展，從基金交易、機器人理財、證券下單等，確實明顯帶動數位客戶大幅成長。但是金融科技創新路上，說穿了如今僅走到了「數位化」這一步。

但金融業者期盼的是更大更遠的夢想，包括電子支付、跨境交易、虛擬分行、虛擬資產等面向，都有待相關法令的開放，才能更靠近。例如，近年來崛起的虛擬資產，國際趨勢採監管與開放並行，國內亦有很多消費者投資虛擬資產，惟目前虛擬資產在國內尚未開放，將於嚴謹監管模式訂定後，才適時提供此類金融服務；又如元宇宙分行如何提升客戶提驗，縮短客戶取得金融服務的時間，讓真正的數位分行也能和科技產業並行在元宇宙之列。