卡1關鍵！Fintech監管主導權 陷尷尬局面

金融科技應是「Fintech」？或 「Techfin」？在科技新創領導的美國，這不會是問題、也沒什麼好討論；在台灣，這問題會被渲染成為「到底是哪一個部會，該負起金融科技發展不好的政治責任？」

金融科技在台灣發展的好不好，有兩個重要面向可以觀察，一是民眾生活結合數位金流的普及情況，另一是金融科技新創暨服務業者已多元化到出現「產業」雛型，兩者都關係到不同部會的權責。

行政院宣示全面發展金融科技以來，迄今近5年，能界定為傑出金融科技業的公司寥寥可數，國家發展基金投資的金融科技業案件量與金額明顯偏低；立法院內部文件也顯示，金融科技業者本質上仍為科技業者，加上金融業屬高度監理的特許行業，應提案建議或可研議修法，由數位發展部與金管會共同分工。

金融科技應用的範圍廣泛，舉例來說，加密幣近期多方要求加強監管，並加速落地台灣市場，金管會主委黃天牧就曾直言，合理的監理方式是為循序漸進，其中牽涉到法律定性、課稅及結合其他商品態樣等，「都有跨部會性質」，未來也採跨部會討論是否專法處理。

與此同時，金管會認定含蓋科技的金融服務內容及產業，金融科技發展與資通安全應一起研議，已推出第二版的「金融資安行動方案」，正是考是金融機構數位轉型、發展及運用金融科技、創新與開放金融服務。

金管會肯定是支持適合台灣的金融科技發展，即使是本地民眾使用率不高的「台灣PAY」，仍由公股行庫帶頭投入資源推銷，像外交部領務局護照辦理的公務體系，也只放行台灣PAY電子支付。可是跨出金管會的權責範圍，多數就要看其他部會的臉色了。

再舉例說，醫療體系可以使用行動支付、打通「醫支付」，是近2年來數位金融應用場景的最大突破，現在病人出院，已大量減少提現金繳費的風險，展現各方資源連結的普惠金融。金融業者在《111 年金融建言白皮書》提議放寬金融機構可採取更多元的數位身分認證方式，可以擴大開放健保卡認證的適用範圍，以符合民眾便利及業者需求。衛生福利部中央健康保險署卻回以太極拳，認為「硬體憑證認證不是該署的主要業務」，且介接機關擴及私人機構，也有資訊安全控管的風險，金管會的主導角色立馬「消風」。

陽明交大管理學院為在職碩士班於3月起，新開永續與數位金融學分班，負責設計課程的陽明交大管理學院副院長黃宜侯，邀集30位業師一起培訓新金融科技人才，前凱基銀行董事長魏寶生以校友身分，協助校方介接科技產業，黃宜侯說，要發展出跳脫金管會思維的Fintech。

AI金融科技協會理事長姚木川亦指出，金融服務本質不是狹隘地由金融機構專屬提供服務，而金融機構更是受到金管會監督管理，政策上老要把新創團隊或創新科技搞進金融機構，「這樣永遠也做不好金融科技！」