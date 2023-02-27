電子支付之戰 韓國推元宇宙聯盟闢新商機

土耳其和敘利亞交接處，2023年2月6日發生規模7.8強震，在地表撕開一條約台灣島長度的大裂縫，城市建物一夕瓦解，拆散數萬個家庭。包括台灣救難隊在內的國際救援隊伍緊急馳援，台灣民眾不落人後捐助大批衣物、食品醫藥，並等待政府完成作業流程派出專機運送，最快約要花上2星期的時間。

美國最早具有市占地位電子支付平台PayPal，擁有的2億位使用者中，從美國、法國、巴西打開手機APP，輕輕按了幾個鍵，小額捐款馬上進入全球救災體系，搶在第一波，作為地震倖存者、救援團隊的基本開銷。土敘大地震北方的俄烏戰爭，戰火並未因此暫停，延續近一年的PayPal支援烏克蘭救濟也沒有停過，全球捐款者在平台上籌集累計捐款持續增加中，因為PayPal擴大為烏克蘭客戶傳送和接收點對點（P2P）付款，幾分鐘內完成服務，不會面臨炮火的威脅。

透過電腦、手機進行電子支付，可謂全世界金融科技中最早、又最有用的發展，PayPal成立於1998年，蘋果公司Apple Pay第一個版本是2014年問世，三星行動支付服務Samsung Pay誕生於2015年，這些電子支付平台到現在仍維持全球支付平台的地位，在世界社群、商業社會中的角色，重要到21世紀首場戰爭、土敘大地震都可發揮功能。

Samsung Pay是三星手機體系的服務之一，長年以來，主導韓國行動支付市場，仍與韓國最大線上支付服務Naver Pay結盟，讓合作商家同時接受彼此的付款服務，加上甫上市的最大電子錢包Kakao Pay，電子金流服務在韓國鋪天蓋地，技術開發端加大對人工智能和深度學習等技術的投資。

韓國電子支付平台的興盛，分析師認為，與手機使用的普遍有關，國際創投圈則認為，應仔細了解這些支付平台背後的投資者，三星手機是韓國最大企業集團、口袋夠深，Kakao Pay戰略投資者是中國的螞蟻集團，Naver Pay是LINE集團，都早已是數位世界的一方之霸，發展金融科技是水到渠成。而韓國政府成立「元宇宙聯盟」，把三星、Kakao、Naver都邀集到元宇宙生態系的創建，首爾市政府斥資約326萬美元建設元宇宙平台，為民眾提供創新的虛擬公共服務，旗下執行項目包含虛擬市政辦公室、首爾金融科技實驗室等，讓電子支付世世代代綿延不絕。