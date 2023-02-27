「結構性」束縛 公股銀行上雲端難上加難

對於銀行業者而言，金融科技的布局之所以挑戰重重，不論是來自監理機關的法規限制，或是銀行自身的經費限制，都是問題；尤其對公股銀行而言，由於背景的關係，容錯率更低，風險的評估導致公股銀行要上雲端，更顯得困難。

公股銀行高層主管舉例說，自2019年開放金融上雲端以來，主管機關的相關規範極為嚴謹，希望將的可能風險都降至最低，使得公股銀對金融上雲端的考量因素相當多，仍停留在評估階段，也都小心翼翼推進，尚未具體大規模的推動。

現行雲端業者，主要有Google Cloud – Google Cloud Platform （GCP）、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure，它們建置雲端運算的平台，並向個人、企業和政府，提供一系列包括資訊科技基礎架構和應用的服務，如儲存、資料庫、計算、機器學習等。

公股銀評估，金融上雲端有三大優勢。首先是「具備高彈性、高擴展性」，可協助銀行更快速地推出數位化產品與服務，縮短產品上市的時間，依需求彈性調配資源、快速因應短期大量的頻寬、運算需求；其次是可「透過雲端平台進行數據彙整分析」，運用大數據進行機器學習、建模，導入AI預測技術，協助銀行更快速地識別系統異常及威脅；最後則是可「降低成本」，藉由軟體即服務 SaaS（Software as a Service）模式，可依實際使用量付費，降低導入新服務成本。

行庫主管說，主管機關對於相關規範，都有嚴格制定法規內容，尤其若涉及「客戶資料」部分，更是規範的相當嚴格，讓各公股銀行提及資料上雲端的推動情形，都小心翼翼，「不會為了上雲而上雲」，因此，多尚在評估相關應用及效益，尤其採用雲端服務的業務，多數涉及個資運用、帳務交易，有重要機密資料可能外洩的疑慮。

整體來說，雖然金融上雲端對銀行來說的確是好處多多，但要考量的風險因素等各方面，也需要花費諸多的時間評估與建置，對各方面的資料處理，都需要比現在更謹慎，諸多規範正是讓公股銀裹足不前的重要因素。要改變此情況，還需要法令更進一步的鬆綁，才有可能大步邁進。

除了上述來自風險的問題，有心在金融科技發展邁開大步的公股行庫，也經常碰到經費的問題，尤其對才的爭取相當不力。現在金融科技的人才，不僅金融業要爭取，高科技業者更是搶才大戰的常勝軍，他們可以祭出更高的薪水，使得人事薪資水準被卡死死的公股銀行，攬才上相當困難。

非常需要經費來支持的項目，還包括核心系統的瘦身，也就是所謂的「瘦核」，許多公股銀行在這方面，當碰到更換系統時需要龐大的費用開銷，因此進度上常無法及時達到預定目標。

不論企業文化或制度面的「結構性」束縛，對公股行庫都是重大的考驗。