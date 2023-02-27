科技島龜速 台灣金融科技創新哪出問題？

2014年金管會宣布啟動金融科技元年，陸續成立金融科技辦公室、金融科技發展基金、金融科技園區，公布金融科技白皮書及鬆綁金融業投資金融科技的額度。2024即將屆滿10年，回首來時路，前金管會主委、現任國民黨總召曾銘宗說：「不滿意，真的沒有太大的進步！」

從P2P（網路借貸）、手機支付、金融監理沙盒、純網路銀行、開放銀行、機器人理財、加密貨幣、到即將公布的純網路保險申請設立審查結果，只要全球金融科技的趨勢，台灣都討論過，有些部分，也都落地或找到替代方案。在金融市場上無役不與或都會研究的國泰金控說，台灣金融創新的機制都有，以金融追求「有責任的創新」來看，目前的進度及機制都算適宜。

但也有金融業者點出問題說，台灣金融科技創新的最大問題，就是總「慢一步」，很多時候，都要先研究國外怎麼做，再考慮有無後遺症，尋找最安全的解決方式，再修正法規，等真正可申請時，國外技術已進階了。如目前最迫切的就是金融「上雲」，大部分金融機構想發展大數據分析、AI運算、資料儲存，也想運用三大公有雲，即微軟、亞馬遜及谷歌，且很多最新的應用程式目前都直接上雲，讓使用者可隨取隨用，科技應用速度會快很多。

反觀台灣金融機構多是自建私有雲，若要上三大公有雲，首先碰上的就是法規有很多的限制，個資只能小範圍運用，主管機關對使用境外雲要求較嚴格，如外部廠商的安全檢測及繁雜的申請機制，業者申請獲准時，技術就已「落伍」了。

身為2014年第一個喊出要發展金融科技的金管會主委，曾銘宗對現在的進度並不滿意。他分析說，台灣金融科技相對新加坡等國呈現「龜速」，主要有四大原因，一傳統金融依舊強勢，遍地的銀行分行及ATM，金融服務本就方便又便宜，沒有急需靠科技改變的迫切感；二是整體社會氛圍不利創新，只要創新一出問題，問責之聲震天價響，動輒要追究責任。

三是對新創產業協助機制未臻健全，對培植獨角獸所需的資本市場機制太過嚴格，造成如GOGORO赴美上市、Appier去日本掛牌等；四是消費者不夠成熟、獨立，只要金融商品出現虧損，動不動就要主管機關負責、損失不認帳等，讓金管會及金融機構不敢邁大步向前行。

曾任職財政部的政治大學教授彭金隆則說，各國金融科技創新的程度，與「監理容錯程度」正相關，且行政機關控制力越強、立法機關問責權越小的地區，越能放膽創新。例如，中國大陸允許各式金融創新先發展，反正「隨時要管都可以立馬見效」，因此可以出現互聯網三馬；其次，如新加坡亦是菁英統治，沒什麼反對黨，創新程度及速度又大於日本，日本則又快於台灣，日本雖法規嚴密，但立法權沒有台灣這麼的高。

「台灣金融科技容錯程度，在亞洲相對較低。」彭金隆說，監理機關對市場掌控力道相對較低，但一旦出事，被究責機率最高，所以創新程度及速度，自然就會比較慢。

但近期如美國加密貨幣交易所破產，大陸整肅互聯網、P2P，純網銀目前也未有大型化業者，讓金融圈對於創新開始出現反思，包括金融業者及曾銘宗都認為，很多創新在沒有塵埃落定前，「兔子贏還是烏龜勝，恐怕還很難說。」