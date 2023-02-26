景氣上下震盪 2月台灣PMI、NMI也漂游

產業景氣先行指標的採購經理人指數，1月台灣製造業PMI「連7跌」至40.4，連7個月呈現緊縮；1月台灣非製造業NMI也在內需旺季時，意外下滑到50.1，所幸還維持連續3個月擴張的好紀錄。中華經濟研究院台灣PMI團隊訂3月3日公布2月台灣PMI、NMI，因2月市場橫盤震盪、總經數據多呈現向下趨勢，兩項指數實際狀況有待該團隊詳細說明。

回顧1月台灣製造業PMI「連7跌」至40.4，中經院說明，主因在農曆年節落在1月中旬、且農曆年假期長達10天，工作天數較去年同期大減，使得生產指數直接受到縮減的影響。同樣的問題，在2月台灣製造業PMI不會再現，雖然2月僅28天、又有228連假，實際上有2個周末補班日，在季節調整上居於有利情勢。

但中經院去年12月估測今年全球經濟情勢，會持續受到地緣政治風險（俄烏戰爭、中美對抗、台海危機等）以及貨幣政策（升息、縮表等）等影響，因時間發酵且幅度加深影響，下行趨勢更加嚴峻，諸如美國因通膨、升息、債務等情勢影響，延續2022下半年的下行走勢，自2022年第4季至2023年第3季的經濟成長年增率都將呈現負值，且通膨惡化為黏著度極高的服務通膨，核心通膨PCE在1月還在薪資物價螺旋、房屋租金居高之下，創下40年來新高的4.7％。

美國消費動能低、景氣疲弱，對遙遠的亞洲資訊電子生產線，就是紅色警報，從2022年下半年台灣製造業存貨指數出現緊縮，及至2023年1月已連續5個月緊縮，加上供應商交貨時間連兩個月下降速度趨緩，亦或製造業景氣的低谷期正在加速趕底，蘊釀谷底反彈的力道。

此外，台灣非製造業NMI八大產業中，1月間有四大產業NMI呈現擴張、四大產業NMI則呈現緊縮，2月期間住宿餐飲業持續景氣熱度，資訊暨通訊傳播業與教育暨專業科學業有開學潮，而金融保險業也因台股回溫帶給證券業新增商業活動與新增訂單，產險業防疫保單理賠也將看到終點，而對未來六個月展望有機會走向擴張。

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