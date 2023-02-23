OPEC+減產 法人：油價下檔風險不高

2月以來原油仍呈現持續拉回走勢，法人表示，由於OPEC+則針對全球景氣前景進行減產因應，預期油價下檔風險不高，能源股也有高股利與股票回購等利多因素，價格會有支撐。

據安聯環球投資研究，現階段全球經濟成長面臨包括歐洲能源危機、大陸嚴厲清零抗疫政策等兩個主要外部負擔已減輕，有助支撐經濟。如歐洲冬季氣候整體溫和，使能源需求因此降低。

安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼指出，地緣政治衝擊能源供給穩定性，突顯歐洲過度仰賴俄羅斯的能源政策需要再調整，然主要調整方向為加強新能源投資，降低對俄羅斯油、天然氣和煤的需求，長期或可尋求能源自主的目標，但短期供需失序的問題將造成能源價格居高不下。儘管頁岩油產量也會緩步增加，在OPEC+針對全球景氣前景進行減產因應下，預期油價下檔風險不高。

富蘭克林證券投顧認為，經濟衰退影響需求前景的擔憂可能持續影響油價表現，不過目前原油市場並未積極反應大陸需求回升前景，導致油價上檔受抑，一旦大陸需求成長有實質證據，加以OPEC減產調節原油供應與美國回補原油庫存等因素支撐，若再配合俄烏地緣政治因素導致供給中斷的風險未除，預期今年石油供需狀況仍相對緊繃，給予油價維持高檔區間整理的支撐。

國際能源署預估今年全球原油日均消費量仍有望創紀錄，其中約一半成長將來自大陸，且俄羅斯部分產量將受到抑制，全球供需狀況可能很快轉為供不應求。

復華全球原物料基金經理人蔡盛宇強調，在美國聯準會升息態度偏鷹，全球經濟衰退預期和大陸解封增加原油需求兩股力量拉扯下，今年來油價波動價格較去年第四季縮窄，預期OPEC+會議將維持產能調控以支撐油價。