題材助攻 農金股續漲動能強

高通膨和央行收緊政策，去年許多公司的盈餘受到挑戰，能見度下降，但農業企業卻脫穎而出，為投資者帶來不錯的報酬、成為難得的避風港。法人表示，由於農金產業持續看到強勁動能，加上永續農業受關注，持續看好農業企業未來股價表現。

年初迄今，DAX農金指數繳出2.79％的表現，主要是因永續農業以及農金產業獲利佳等使得農金股持續受到市場關注。安聯全球農金趨勢基金經理人林孟洼指出，農金主題可關注永續農業發展、食品供應鏈及營養與健康產業等面向。其中在永續農業發展方面，農產品價格相對往年仍高，農夫收入高將帶動農機相關需求，尤其是精準農業的需求大幅增加，降低農藥的使用比例，降低對環境的污染，同時有效增進產率。

其次，牲畜、漁產等養殖技術提升，以及可再生利用的農業方法，可望帶動相關產業成長。至於近期糧食供給因俄烏戰爭而失序，保障糧食生產能順利進行成為重要議題，農業上游原物料產業將再受到投資人青睞。

除農業永續題材外，農業企業獲利也值得留意。霸菱證券投顧認為，美國農場的盈餘能力在去年達到自1929年來的新高，盈餘能力增長的主要驅動力是農作物和動物產品價格上漲，這足以抵銷農業投入成本，如種子、殺蟲劑和化肥等。這種高水準的農民盈餘能力是支持農業機械需求強勁的一個關鍵原因。

農民的高盈餘能力對農業設備銷售是一大利多，加上大型拖拉機和聯合收割機的平均使用年限超過長期趨勢，表明更換需求也應該很強勁，從Deere、AGCO和 CNH Industrial等大型農業設備製造商的訂單量都非常大即可知。

另在食品供應鏈部分，林孟洼說，零售業者透過電子商務銷售產品的趨勢明顯，尤其是在新冠疫情期間。食品運輸需要良好的保存機制，維持農產品／食品的新鮮，並避免損壞，相關需求近年來逐漸增加。在營養與健康產業部分，以植物為基底的食品需求成長，且消費者要求安全、健康和控制體重等需求推升相關求的成長。而食品零售業者長期將受惠在家工作的購買需求。

霸菱證券投顧強調，儘管去年農業股表現不錯，但全球農業企業股價未來12個月預估本益比和全球整體股票相比仍是折價的，代表從評價具吸引力。而且許多農業企業的盈餘前景和訂單更加明朗，持續看好農金股未來投資潛力。