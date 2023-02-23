銀保證投資不同調 壽險元月大賣股救匯損

元月股債都漲，銀行、券商自營部共加碼債券584億元，加碼股票213億元，但壽險資金1月卻是大賣股票，實現資本利得，主要原因就是壽險公司元月出現大幅匯兌損失，必須賣股債支撐獲利，光是股票就賣逾300億元。

1月底，銀行、保險及證券自營部持有股票市值近新台幣2.9兆元，前一個月增1,700多億元，但因為美股及台股元月都是上漲，其中不少是評價利益增加，單月銀行約加碼股票58億元，券商自營部加碼155億元，壽險則是減碼台股近250億元，國外股票亦實現逾50億元，產險業則變化不大。

就投資餘額來看，壽險1月底投資台股市值仍有1.7兆元，國外股票則有新台幣4,360億元，仍是三業中投資股票部位最大者，合計約占壽險可運用資金的7.3％。

銀行1月底投資股票成本4,567億元，若以市值6,558億元來看，有高達1,991億元的未實現評價利益；券商自營部國內外股票投資成本則有610.5億元，其中台股有579億元，元月有較明顯的加碼。

元月債券殖利率下降，等於債券價格回升，銀行仍是有小幅加碼債券370億元，券商自營部加碼214億元。

1月新台幣升值逾2％，壽險國外債帳列金額換算新台幣，即會出現減損，但元月還有壽險公司進行債券資產重分類，即列帳投資金額會拉高，元月底壽險債券部位比去年12月底減少2,178億元，應還是有加碼投資債券數百億元。

1月底壽險業投資國內外債券共達新台幣20兆1,752億元，占其可運用資金的66％。

銀行1月底投資債券成本7兆8,791億元，單月加碼370億元，但因升息造成債券殖利率反彈，債券價格去年大跌，即便元月回升，若以市價來看，銀行的債券投資部位仍有評價減損1,896億元。

券商自營部1月底投資國外債券成本1,640億元，比前一月加碼214億元。

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