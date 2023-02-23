金管會緊盯金融資安 連假出包30分內通報

228連假將至，金管會緊盯金融機構資安。金管會資訊服務處處長林裕泰23日指出，資安防護不分假日、平日都要維持有效，2月14日已發函提醒金融機構，若長假期間發生異常資安事件，要在30分內通報金管會。金管會23日也首度召開金融機構資安長聯繫會議，金管會副主委暨資安長邱淑貞指出，資安是無休止的工作，此次會議聚焦二大議題「強化供應鏈資安韌性、共同提升資安聯防效能」。

林裕泰指出，金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）平日就會提醒金融機構要做好資安防護機制、要確認有效，且一定要有緊急聯絡窗口與緊急聯絡管道暢通，長假期間若有發生異常資安事件，要在30分內通報金管會。

林裕泰指出，此次資安長會議中也推動金融機構加入資安監控聯防（F-SOC），F-ISAC著重在資安情資分享，而F-SOC則是進行實質資安事件監控，當第一線被攻擊時，可送到第二線資安中心做關聯分析，判斷共同性來源做預防與攔阻，F-SOC已運作二年，目前已有44家金融機構（銀行30家、保險9家、證券期貨5家）加入，今年目標要到50家。

著眼近期常發生供應商影響金融機構營運的案例，像期貨商複委託使用國外PATS平台遭駭客攻擊導致下單中斷就是一例，因此此次資安長會議也聚焦「強化供應鏈資安韌性」。

邱淑貞指出，金融業已持續強化資安，但有些攻擊會從供應商端做跳板，供應商若資安不到位影響的是金融機構的客戶與營運，因此供應商的資安水準也應一起提升，整體資安強化才能到位。建議同業間應有對供應商更明確要求，資安情資亦可分級提供供應鏈廠商參考，促使供應商對資安議題更加重視。

另有與會資安長提出對共同供應商辦理聯合稽查，邱淑貞舉例，像金控集團下的銀行、保險、證券若委外相同供應商的話可以一起查核，而不會重複稽核、更有效率。

此次會議也重視「共同提升資安聯防效能」。邱淑貞指出，各資安長都體認到，金融產業共同承擔金融市場信譽風險，且金融交易具高度連結，應共同致力於資安聯防。資安長們對F-ISAC經由會員分享掌握專屬我國的金融資安情資表達肯定，並建議增進跨產業的資安事件情資分享。也對近年持續辦理之資安實兵演練，表達期待未來辦理演練情境可持續精進與多元，在量能上亦可擴增讓更多的金融機構及資安人員參與。

邱淑貞指出，為增進金融機構資安長對資安情勢掌握及強化其職能，金管會將定期舉辦金融機構資安長聯繫會議，分由金管會及業務局兩層級召開，每年度各自辦理至少一次，就當前資安情勢、推動策略及關鍵議題等共同研商，並增進金融機構間交流與聯防。