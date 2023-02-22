投資需求支撐 金價上檔壓力緩解

1月時美債走高及美元走軟，金價一度站上1,900美元大關，並創九個月來的高位，隨著美元再度走強、美債回落，金價近日也拉回整理，法人表示，就短期而言，因美國聯準會（Fed）將續升息，金價確實承壓，但中長期升息循環已近尾聲，金價上檔壓力可緩解。

康和投顧總經理黃詣庭指出，因美元走強，美債收益率上升，近期金價回落，投資者聚焦23日及24日公布之美國經濟數據，以尋找關於美國聯準會升息路徑之更多線索。就短期而言，市場預期Fed將進一步升息75個基點的預期大幅增加，將成為美元支撐，黃金價格可能走弱。

富蘭克林證券投顧認為，就數據顯示，美國就業市場仍穩健，也讓內需力道更具韌性，此外，美國通膨也可能較市場預期的更具黏性，下滑速度出現減慢跡象，這些因素均可能使Fed需持續升息，並將利率維持在高水位更長時間，因此，短線上金價可能承壓。但Fed貨幣政策立場若仍維持鷹派，可能使經濟衰退擔憂再次重燃，進而吸引避險資金回流黃金，預計金價下檔也應有撐，可留意1,800美元大關的支撐力道。

對金價中長期走勢，野村投信表示，目前美元評價偏貴，要再走強不容易，Fed亦將邁入升息循環尾聲，預估美國10年期公債殖利率位於高檔且上行空間有限，對金價造成的壓力可望緩解。