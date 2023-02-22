美升息進入尾聲 科技股看漲

科技股短線景氣疑慮未除，但隨庫存調整有望在上半年結束，科技股下半年獲利成長可期，投信法人指出，科技股近年股價走勢遜於大盤，近期隨著市場情續好轉而反彈，在美國升息可望進入尾聲及美債殖利率走緩下，科技股的價值將上修，今年漲升行情看好，建議利用第一季的震盪整理逢低分批布局或定期定額長線持有。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，短期看好金融支付、電商、消費、半導體、工具機等族群，支付個股受惠消費支出仍穩定、大陸解封後的經濟效益，銀行與資產管理公司保持穩定的獲利動能或較有利的風險報酬機會；油價下滑、全球疫後開放有助於航空與娛樂產業復甦，電商在預期大幅下修後風險下降；PC半導體在復甦早期率先觸底，設備類股獲利下修風險已小；自動化與精密機械需求將受惠隨智慧工廠等趨勢升溫。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰指出，近期最火熱話題非ChatGPT莫屬，而搜尋引擎龍頭Google及百度為保住霸主地位，也加速投資、推動AI領域發展，Google推出「Bard」機器人反擊，所需龐大資料處理量，都是資料中心市場成長的利多與養分。儘管全球面臨經濟逆風，今年資料中心產業成長動能恐放緩，但使用需求可望續旺。

安聯智慧城市收益基金產品經理趙芃宇認為，雖然疫情打亂全球市場原本該有的發展步調，但新的機會、與為因應全球不同城市升級與永續等所吹起的政策順風，擴大運用如物聯網、AI人工智慧、雲端運算等工具，以提升產業、交通、自來水道、電力設備等系統。機會面如「智慧城市」聚焦包括軟體服務、安全保證、智能化住家、共享經濟、基礎建設、建築等八大機會。

富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升強調，美股方面，以資訊科技、工業類股為主，醫療保健、非核心消費為輔。市場普遍預期，半導體庫存去化要持續到第二季結束，但據過往庫存天數開始下降科技股股價有望見底，觀察美國大型科技股庫存絕對金額去年第四季開始小幅下降，目前估值處於歷史低位，優先布局今年獲利還能成長的科技股；工業類股則具攻守平衡特性，選擇終端應用在利基市場有深度布局的公司，看好剛性需求帶來業績的穩定性。