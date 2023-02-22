海外債夯 行庫銷售大爆發

公股銀行海外債券銷售傳出好成績。其中，臺灣企銀鎖定中小企業主，以自然人為主，平均金額約5萬～10萬美元，去年受到俄烏戰爭爆發且美國聯準會升息因素，債券價格較前年便宜，且固定票息收入受到投資人喜愛，因此去年銷售成績較前年成長約1.7倍。

臺企銀主管分析，海外債直接投資海外公司債券，具有穩定債息、到期返還面額及有資本利得空間等優勢，適合作為資產配置。今年將持續衝刺，將以投資等級債且具知名度的公司債為推展主軸，並引進低信評、高票息的債券供專業投資人選擇。

華銀統計，海外債去年全年銷量相較前年成長約7成、交易筆數也大幅成長近2倍。一銀海外債承作量，去年較前年成長約8成，主要購買客群年齡層介於50歲至60歲間，並以投資高票息及短天期債券為主。合庫銀行去年海外債銷售額、手續費收入均較前年成長逾100％。

彰銀去年海外債銷量較前年成長約3倍，年齡落在50歲以上為主，平均銷售約135萬元。今年海外債仍是重點主推商品，今年銷售目標期望較去年成長50％。

華銀統計顯示，投資海外債的客戶中，年齡層分布以中壯年為主，主要是因海外債相較其他金融商品申購門檻較高，在發行機構不違約的前提下，具有保本保息的特色，更符合該年齡層的財務規劃需求。華銀主管強調，目前海外債已是保險及基金等主要業務以外的重點項目。

臺企銀主管指出，預估今年聯準會（Fed）將放緩緊縮步調，全球風險性資產價格可望逐步回穩並回升，因此上半年仍以穩健型商品為主軸，如保險、高信評海外債券等，並搭配風險性較低的投資商品，如基金定期定額投資等，以「穩健報酬」原則協助客戶資產規劃路。

並且會持續滾動式調整配置，更會視升息情形，逐步針對單筆基金及海外債券等風險性資產逢低點布局。另臺企銀規劃，今年將新增銷售海外ETF商品，以提供更多元的投資選擇。

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