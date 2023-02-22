怕股東摔故宮碗 開發金今年紀念品改送它

開發金85萬小股東注意，今年股東會紀念品出爐！去年「故宮花鳥彩繪碗」引領風潮，讓許多人大排長龍也在所不惜，後來因為股價下跌發生摔碗事件，《Yahoo奇摩財經》報導，今年開發金股東會不會再有故宮元素，改送摔不破的不鏽鋼晶鑽杯。

開發金近日公布去年財報，全年稅後純益163.89億元較2021年471億元大幅衰退，每股純益從2.34元降至0.89元，不過因為期末淨值較去年第3季底大幅回升逾400億，總淨值重返2000億大關，且因每股淨值重返票面、達11元，信用交易有望恢復。

由於開發金去年發送「故宮花鳥彩繪碗」，堪稱年度最受歡迎股東紀念品，發放初期不僅造成大缺貨，讓董事長張家祝在股東會上親自致歉，期間更是排隊狀況不斷，網路上有人喊到900元，讓許多存股族搶進，無奈股價卻從4月中旬20元高點一路走跌，最低甚至曾到11.2元。

因為股價重挫 小股東氣得喊「每跌1元砸1個」

小股東氣憤難平，在網路上喊話出氣，稱「每跌1元就要砸破1個碗」，也許怕小股東再拿故宮碗開刀，今年乾脆改送不鏽鋼晶鑽杯當紀念品，號稱「摔不破」，網路上價格從300多到800多元都有。

開發金受到許多存股族喜愛，尤其前年底將中壽百分百納入，許多法人分析認為對開發金的獲利將會有跳躍式成長，不料去年受到防疫保單及股債雙跌影響，重創開發金獲利，總經理龐德明於上次法說會對是否能維持去年1元股息表示「很有挑戰」。

開發金股東人數85.6萬，和去年同期76.5萬相比，等於1年增加9000人，目前總股東人數在台股上市公司中排名第4，僅次於台積電、中鋼及鴻海，比聯電還多。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心 ）

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