日旅風潮 刷卡回饋最划算

日圓處於低點，現鈔兌換價約新台幣0.23元上下，民眾也瘋換日圓，究竟去日本時領現鈔用划算，還是刷卡划算。公股銀行主管指出，目前眾多信用卡的國外刷卡回饋率高達2.5％～3％，扣除國外刷卡手續費約1.5％，還有1％以上的回饋，又可延後付款，降低帶大量鈔票遺失的風險，當然是刷卡划算。

公股銀主管有也提醒，日本許多地方仍只能用現金支付，因此可搭配部分現金、部分刷卡方式，若不方便臨櫃換鈔，也可使用外幣提款機。以一銀來說，目前共配置42台外幣提款機，提領幣別以日圓及美元為主；華南銀行全台共11家分行裝設外幣提款機，提供美元、日圓、人民幣及港幣，每月提款中，日圓約占6成、美元約占3成及人民幣1成。合庫銀行已於全台各地設置14台外幣提款機，多分布於醫療院所及觀光景點周圍。

至於信用卡的選擇，一銀主管說，出國刷卡消費，首推鈦金商旅與雙幣卡，每筆外幣消費3.2％現金回饋無上限。即日起至6月30日，單月外幣消費折合新台幣50萬元登錄再加回饋6,000元刷卡金，合計最高獲22,000元刷卡金。

兆豐銀主推利多御璽卡，海外刷卡不限國家、不限刷卡金額通通3％現金回饋無上限，扣除掉海外簽帳手續費1.5％，民眾還可獲1.5％現金回饋。特別要留意，有些銀行海外回饋有特殊規定，如只限定指定國家或需要登錄才提供高回饋，如富邦J卡只限日本5％，其他國家2.2％。

如果是頻繁出國或海外購物需求的民眾，推薦申辦銀行發行的雙幣信用卡，以雙幣信用卡刷外幣時，會直接扣繳銀行外幣帳戶，民眾可以趁匯率低點的時候換外幣，未來刷卡時就可得到低匯率優惠，同時再獲刷卡回饋。

華南銀行主管分析，申辦雙幣信用卡需具備新台幣及外幣帳戶，且於申請時即需指定幣別，並於匯率好時先換匯存入外幣戶頭，當需要使用外幣消費時從外幣帳戶扣款才有機會節省匯差，適合需經常往返同一地區且匯率敏感的客戶，如商旅人士。

若民眾只是單次出遊或短期出差，也可選擇海外消費高回饋的信用卡即可立即獲得回饋，無須提前申辦外幣帳戶及換匯，高回饋亦可抵消海外消費手續費或匯差。