全球人壽MA計劃 三態度贏在起跑點

「不怕沒事做，只怕你沒抓住機會。」全球人壽產品分析應用科主管游宗軏說，七年前加入全球人壽MA（儲備幹部）計劃，有完整部門輪調機制，能快速了解壽險公司經營的完整輪廓，獲得很多有挑戰性、有趣的專案執行機會，讓有企圖心、願意不斷超越自己的MA，更快速晉升，贏在起跑點。

各大金控、金融機構3月都會陸續啟動MA招募，全球人壽MA計劃今年邁入第九屆，預計招募五人，尋找碩士畢業、中英文溝通流利、具創新思維、樂於團隊合作、有強烈企圖心及高抗壓性、有溝通及邏輯分析能力等，獲選者將有基礎課程培訓及近二年的各部門輪調、參與跨部門專案機會，初入公司就能有中階主管一對一指導，與高階主管共識，有能力者「很容易就被看見」。

台大流行病學研究所畢業的游宗軏原本學的就是統計、對大數據分析極有興趣，第一份工作就是外商銀行的大數據小組，但外銀數位分析及建模都交給國外工程師，台灣只負責執行，游宗軏2016年時獲悉全球人壽正進行數位轉型，就毅然加入全球人壽MA行列，七年時光，游宗軏在去年晉升部門主管，35歲左右的年齡在同齡人中算快速。

游宗軏以過來人身份分析全球人壽雖不像金控龐大，但MA輪調歷練絕對更完整，其次是成長性高，全球人壽業績及獲利都持續成長，此時加入MA，有機會跟著公司一起成長。

但若想成功，游宗軏亦建議要有三態度，一是積極主動，MA不怕沒有工作做，但要積極爭取並把握住更多機會，二是工作呈現不要認為做到自己的100％就好，要超越極限，逼自己不斷成長，才不會被越來越多的新MA超越，三是保持開放態度，不要排斥各部門交付的任務。

游宗軏最記得，有回因業務體系反應高資產客戶投保流程不順暢，在進行大數據分析後，確認這類客戶在規劃資產傳承及退休計劃時，其實承保風險相對較低，即用此數據去跟風控及行政部門爭取優化流程，最終成功調整作業項目，游宗軏說：「MA較有機會被賦予重責大任，就看你有沒有抓住機會表現。」