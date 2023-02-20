庶民台股信心 創13個月新高

今年景氣前景難料，卻激起散戶「富貴險中求」信心。國泰金控20日公布2月國泰經濟信心調查，有39.4％受訪者預估，未來半年台股指數比現在更高，雖然有28.4％看跌，但台股信心指數從1月初-20.6急速拉升到11，並創下13個月新高。

同期調查有29.5％受訪者有意將現金或定存轉入股票投資，19％減少，風險偏好指數亦從1月-1.8轉正，2月為10.5，是近十個月新高，代表散戶再成股市撐盤力量。

國泰金控月初都會定期對集團客戶發出電子問卷，了解一般民眾對經濟的直觀感受，俗稱國泰庶民指標，2月初農曆長假剛過，共收回近1.98萬分有效問卷。

為解決通膨問題，去年美國聯準會升息17碼（1碼等於0.25百分點），帶動各國央行亦競相升息，經研單位多預估，今年全球經濟恐陷入衰退，資本市場上半年亦可能有較大的回檔。

國泰金控指出，根據國發會最新公布去年12月景氣對策信號維持藍燈，領先與同時指標續跌，但今年2月國民經濟信心調查顯示，有37.3％受訪者認為未來半年經濟景氣會比現在改善，比上個月23.7％明顯增加，看壞者雖亦有37.1％，但景氣展望指數由1月的-29.3急速翻正為0.2，現況指數也從-41.3走揚至-10.1。似乎只要資本市場回穩，民眾對經濟信心亦會增強。

這次調查結果，33.2％受訪者在未來半年有意增購非耐久財，大額消費意願指數從上月2.5回升到8.9，薪資現況及未來指數亦從1月負數轉正，就業預期指數亦大幅好轉，代表民眾2月信心比1月強很多。

另外，平均地權條例修正案通過後，賣房意願指數從-19.3微幅下滑至-20.6，主要是認為現在是賣房時機者從31.7％微降到30.4％，但認為不是賣房時機者則仍維持51％；同時間認為現在是買房時機者由1月的14.3％上升到15.9％，不是買房時機者由72.1％下降到70％，因此買房意願指數從1月的-57.8小幅走揚至-54.1，國泰金分析，顯示短期民眾買賣房意願變化出現分歧。

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