存股族哭哭！玉山金股利1元都不到

存股族要哭哭了！玉山金控20日公布今年股利，是首家公布股利政策的上市金控公司，受到去年獲利衰退逾2成衝擊，今年配發股利水準大不如前，創下金融海嘯、2009年以來新低，每股擬配0.6元，其中現金0.2元、股票0.4元，且這次配發不使用資本公積。

此外，玉山金也公布將辦理160億元現金增資計畫。玉山金表示，玉山邁入第四個十年，將壯大海內外經營，以建構「跨境整合的亞洲金融平台」目標，並持續發展永續放款、致力ESG永續經營，因此這次以辦理現金增資，主要因應未來業務成長需求，資金用途主要是給子公司玉山銀行，厚植實力增加未來資金運用彈性，以支持穩健發展各項業務。

回顧玉山金過去股利配發方式，確實皆以盈餘分配的現金股利加上盈餘轉增資配股並進方式，去年每股分別配發0.67元現金與股票，合計股利1.34元；2021年現金、股票也分別配發0.61元，合計1.22元。今年則受到去年獲利較前年衰退23.3％的衝擊，股利發放水準創下近年新低水準。

玉山金控旗下子公司雖沒有壽險子公司，因此未受到防疫保單鉅額理賠的拖累，但仍難敵去年投資市場震盪，對銀行財富管理市場衝擊，畢竟近年來均以財管手續費收入為主的子公司玉山銀行，淨手續費收入未能續創新高，因此改攻信託與高端市場，在高端客戶與資產規模上均逆勢成長2成左右。

另外，除了投資市場動盪，衝擊財富管理市場，去年上半年放款增加後，必須多做提存準備，且升息的正面效應隨後才會逐漸反映，也因此反映在今年銀行型金控1月獲利明顯爆衝，玉山金就是其一，1月稅後純益較去年期年成長高達62％。

玉山邁入第四個十年的目標是要成為 「亞洲的玉山」，今年將持續衝刺「跨境整合的亞洲金融平台」，因此宣布將辦理160億元現金增資，將發行8億股、每股暫定價格20元，將用以支持玉山銀行持續各項業務發展，包括持續擴展海外市場。（相關新聞見A3）

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