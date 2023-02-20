配息利多金控股還能追?達人:2檔殖利率5％

金管會替金控發放股息開大門，上周五金融股股價紅通通，其中尤以金控雙雄國泰金、富邦金市值大增百億，受惠最多。存股族寵兒金控股近年股價自高點拉回3~4成不等，如果配息再落空，不曉得會讓多少存股族心在淌血。不過受到消息面激勵，這兩天金融股已經開漲，還能再追嗎？去年領息200萬的投資達人「小股東的大投資」表示，此時正是檢討下一波增持金融股的最適時間。

「小股東的大投資」作者在部落格分享「買在最低點是運氣；買在周期相對低點則是態度」，投資人應關注金融股長期合理的收益均值，以及檢視自已能接受的年均收益率，並且進一步評價出適合自己入手的成本線。如此一來，毋需追逐股價，且可平靜地看待巿場的波動。

「小股東的大投資」表示，去年金融股稅後盈餘大幅滑落的原因不再贅述，很多新聞和文章都已經詳述，他以壽險類金控國泰金、官股模範生兆豐金、官股商業銀行第一金、民營消金龍頭中信金、民營高配股銀行玉山金及區域型放貸銀行京城銀為例（見圖）：

資料來源：「小股東的大投資」部落格

數據解讀1－EPS衰減程度：各股差異極大，尤以壽險金控衰退最劇，第一金則是唯一保持正成長的金控。

數據解讀2－股價修正幅度：各股股價均普遍回檔3至4成，第一金跌勢最小。

至於2023年派息預估，「小股東的大投資」表示，這部份變數仍大，各金控2022年衰退多為短期特定事件所致，巿場也預估此負面影響將逐漸平復。再加上金管會對金控派息的限制趨於寬放，金控可能採取的盈餘轉增資配股及公積配息等作法，最終派息結果或許不用過度悲觀。

「小股東的大投資」以十年平均配息率及參考各金控配息貫性作中性偏樂觀的配股配息預估（如下表）：

資料來源：「小股東的大投資」部落格

縱然以樂觀角度估算，然而以2023年2月的股價概算殖利率，各金融股殖利率仍均低於5%。

很顯然地，2023年度在金融股股價不再重挫的前題下，買入金融股將高機率地承擔低於歷年均值的殖利率，並且影響時間可能大於1年，而後再逐漸地回到歷史獲利均值。

對於金融股合理股價的定位，「小股東的大投資」表示，每檔金融股營運屬性不盡相同，資產運作效益及利差也不相同，壽險類去年受債券資產下跌及防疫保單雙害可謂是受創最深的，然而這二款因素都不會是長期持續存在的現象，資產價值的回升有可能很迅速地反應回來，所以投資人大可不必以2022年的營運績效來悲觀看待金融股未來的價值。

另外在基礎利率拉高的環境下，對銀行放貸業務的基本利差提升，也是投資人可正面期待的因子。

「小股東的大投資」綜合結論，金融股在短年期波動後將回到歷史獲利及派息的趨勢上，以此面向來作投資人成本線的評估。如上表，若投資人接受的長期平均殖利率均值為5%，則2023年2月的股價可留意中信金及玉山金。若投資人更期待能擁有長期殖利均值6%，則目前所有金融股股價仍偏貴，需要更大的耐心作觀察。

最後，再抓出個股在近十年每年最低股價均值來與目前股價作位階差異的對比。

資料來源：「小股東的大投資」部落格

由於兆豐金、玉山金與京城銀在近十年內股價上行趨勢比較明顯，所以目前股價位階與歷年每年最低股價作比較仍是偏貴。而在文中評價的個股則由國泰金目前股價修正最接近歷年低點，對國泰金有投資意願的投資人，此時不失為是一個適合持有的周期相對低點。

「小股東的大投資」介紹：

從白手到財務自由是筆者的歷程，2022年領息200萬。 別誤以為我有龐大的家族資產。我和你一樣，白手的上班族，死命地賺錢，從不儲蓄，我的每一分錢無時不刻地在為我工作。 我也僅是小資一族，然而我把投資視作一項個人的事業，用心地經營它。 小股東也可以有大投資。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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