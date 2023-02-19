亞股資金湧入 逢回布局

美國通膨預期上升，導致公債殖利率走高，美股由強勢轉入震盪整理，新興亞股也遭拖累，全面呈現下跌局面，但亞洲經濟基本面相對穩健，吸引資金流入，有利逢回布局亞股相關基金。

中信台灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，聯準會轉鴿期待降溫，預期升息時間有可能拉長，但應是以溫和的方式上調。台灣出口數據尚未顯著擴大惡化，反映經濟「L型」打底，關鍵出口國及品項持續觀察改善情況，估計近期股市走勢將呈現震盪格局。台廠庫存調整仍進行中，預計第二季底進入尾聲，根據歷史經驗，市場會提前一季開始反應，台股有望在第一季底反彈，建議可逢低分批布局，相對看好半導體、AI、綠能、電動車等族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，近期越南市場缺乏明確方向及消息面支撐，整體成交量相對低迷，使越股延續震盪走勢，目前市場正等待先前的政策逐一發酵，在越南經濟長期看俏的預期之下，越股反彈只是時間上的問題，建議想參與越南發展實力的投資人，可定期定額布局越南主題基金，降低單一時點風險、穩定資金波動，掌握後續反彈動能。

台新新興市場機會股票基金經理人李文孝分析，亞股後市展望仍由大陸經濟牽動，大陸市場強力預期防疫政策放鬆，加上房地產利多政策不斷加碼，基本面修復的預期提升，今年經濟可望回溫，有望帶動亞洲市場的成長。整體而言，預期新興亞洲基本面將好轉，目前評價偏低優勢下，新興亞股震盪後仍將持續吸引長線資金。觀察重點在美元及美債殖利率，若美元能續貶及美債殖利率回落，則有利資金回流新興市場及原物料的反彈，激勵亞股續攻。